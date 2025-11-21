エバラ食品、初のポッドキャスト広告を本日より順次配信　人気声優の江口 拓也さんを起用！

エバラ食品工業株式会社

エバラ食品工業株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：森村 剛士）は、当社初となるポッドキャスト広告を制作しました。人気声優の江口 拓也さんを起用し、「黄金の味」「プチッと鍋」「プチッと中華」が登場する全8篇のポッドキャスト広告を本日11月21日（金）から順次配信します。

ポッドキャストとは、インターネットを通じて配信される音声コンテンツです。2025年2月に公開されたポッドキャストの利用実態調査（※）によると、国内の利用率は毎年堅調に増加しており、特に若年層の利用率が高いことも分かっています。

※「PODCAST REPORT IN JAPAN 第5回ポッドキャスト国内利用実態調査」オトナル・朝日新聞社調べ

このように、若年層の生活に定着しつつある新たなメディアに注目し、当社として初めてポッドキャスト広告を制作しました。ラジオ番組の雑学コーナーをイメージした豆知識を伝えるタイトルや、江口さんの声の魅力をたっぷりお届けするタイトル、調理音で食欲をかき立てる料理番組をイメージしたタイトルなど、全8篇を配信。音声広告という新たなメディアを通じて、若年層をはじめとする新たなお客さまとの接点拡大を図ってまいります。

■ 制作一覧

「黄金の味」：

『黄金の豆知識』篇、『簡単！30秒クッキング』篇

「プチッと鍋」：

『プチッと知識』篇、『ポッドキャストリスナーへ。』篇、『プチッと擬人化（プチッと鍋 濃厚みそ鍋＆豆乳ごま鍋）』篇、『プチッと簡単！30秒クッキング（プチッと鍋 野菜炒め）』篇

「プチッと中華」：

『プチッと知識』篇、『プチッと簡単！30秒クッキング（プチッと中華 回鍋肉）』篇

■ 配信スケジュール

2025年11月21日（金）～ 2025年12月14日（日）：「黄金の味」（2篇）

2025年12月15日（月）～ 2026年1月18日（日）：「プチッと鍋」（4篇）

2026年1月19日（月）～ 2026年2月28日（土）：「プチッと中華」（2篇）／「プチッと鍋」（4篇）

2026年3月1日（日）～ 2026年3月31日（火）：「黄金の味」（2篇）／「プチッと中華」（2篇）

■ 音声動画

『黄金の豆知識』篇：https://www.youtube.com/shorts/0djj9VnMQuk

『簡単！30秒クッキング』篇：https://www.youtube.com/shorts/mEle8ATRrX8

■ 江口 拓也さんプロフィール

声優。81プロデュース所属。茨城県出身。第17回声優アワード 主演声優賞、MVSを受賞。アニメ、ゲーム、ナレーション、ラジオパーソナリティ、朗読劇など多岐に渡って活躍。代表作は、「SPY×FAMILY」ロイド・フォージャー役、「マッシュル-MASHLE-」ドット・バレット役、「東京リベンジャーズ」半間修二役、「アイドリッシュセブン」六弥ナギ役など。また、アーティストとして音楽活動を行っている。