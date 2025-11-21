2025年9月、夫婦露天風呂の宿 吟松（所在地：鹿児島県指宿市、以下「吟松」)は新客室4タイプ10室をリニューアルオープンいたしました。室内のいたる場所から錦江湾と大隅半島が見え、まるで海の上を歩いているような感覚を味わっていただけます。霧島杉の座卓や溶岩石を使った客室プレート、和紙アートなど、細部には鹿児島らしさを感じられる素材や演出も散りばめています。美しい海景を目前に波音を感じながら大切な人と優雅に過ごすひとときを…。

【新客室タイプ概要】■露天風呂付きプレミアム和洋室 ～汐乃音(しおのね)～海景と調和した開放感あふれる空間。室数：2室、広さ：94㎡、定員：5名、宿泊料金：51,700円～■露天風呂付きモダン和洋室 ～砂乃音(すなのね)～広めの畳の間で海をのんびりと観賞。室数：4室、広さ：67㎡、定員：5名、宿泊料金：46,200円～■半露天風呂付き洋室 ～汀乃音(なぎさのね)～窓辺のまどろみスペースから海を一望。室数：2室、広さ：51㎡、定員：3名、宿泊料金：38,500円～■洋室～松乃音(まつのね)～室内からは海を間近に感じられる。 ※露天風呂無し室数：2室、広さ：41㎡、定員：2名、宿泊料金：31,900円～※宿泊料金は、平日 ２名様利用時のお一人様あたりの料金です。(1泊2食付、消費税込、入湯税別)※お部屋の詳細は、吟松公式ＨＰの客室ページにてご覧いただけます。客室URL：https://ginsyou.com/rooms/

１．「ありがとう」というかわりに旅に誘おう。をコンセプトとした絆を深めるサービス

普段、照れくさくて言い出せない感謝の気持ちを伝えられたら…。そんな想いを後押しできるよう絆を深めるサービスが充実。夜のライトアップのイベント「エトワールロマンティック」、朝のイベント「さざ波カフェ」、ミニ卓球、ミニビリヤードなどのゲームを揃えた「アクティブラウンジ」など、いっしょに過ごしながらお連れ様との素敵なお時間を。

２．錦江湾と大隅半島を眺められる多彩な露天風呂

まるで温泉と海が一体となったようなインフィニティ感を味わえる9階【天空野天風呂】。そして同階には貸切で露天風呂を楽しめる【雲上貸切露天風呂】がございます。露天風呂付き客室も多数備え、岩風呂、陶器風呂など、多彩なタイプの露天風呂をご用意しております。また、「温泉宿・ホテル総選挙2025」九州・沖縄エリア 絶景部門 において第3位を受賞しました。これにより同エリア同部門にて4年連続入賞 (2022年、2024年、2025年で第３位、2023年で第1位)。お部屋や露天風呂から錦江湾と大隅半島の景色をご覧いただけます。

３．個室風お食事処では食卓の中央に温泉が湧き出る「温泉卓」にてご用意

個室風食事処でのお食事は食卓の中央に温泉が湧き出る「温泉卓」にてご用意。温泉熱で温泉卵や湯豆腐をお作りいただけます。温泉熱で温める竹酒の熱燗は好評でございます。また、「温泉卓」ではスタッフがさつま揚げを目の前で揚げますので、揚げたてをあつあつのままお召し上がりいただけます。

４．海辺に位置する当館の隣には天然砂むし温泉があり、当館でもチケットを販売しております。

【ご宿泊のご予約・お問い合わせ先】ふじリゾート予約センター0993-22-221710:00～18:00※木・日曜日 センター休業日【ふじリゾート株式会社】夫婦露天風呂の宿 吟松住所：〒891-0406 鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27吟松公式HP：https://ginsyou.com/