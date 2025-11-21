スポーツ・アウトドア・ゴルフ用品がお得に。 アルペングループ「ブラックフライデーセール」11月21日から！

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野敦之)は、スポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズ、ゴルフ５及び公式オンラインストアにて、大規模なお買得セール「ブラックフライデーセール」を11月21日(金)～12月1日(月)までの11日間開催いたします。

アルペンは、「スポーツをもっと身近に」をパーパスに掲げ、スポーツをもっと普及させていきたい、スポーツを楽しむ人たちに寄り添う存在でありたいという思いで様々な活動を行っております。そしてこの度ブラックフライデーセールを通して、スポーツウェアやスニーカー、サッカー、野球、バスケットボール、キャンプ、ゴルフ用品等の期間限定お値打ち商品を多数ご用意し、この機会により多くの方々にスポーツの楽しさを感じていただきたいと思います。

また、セール実施に合わせ11月20日（木）からテレビCMを一部エリアにて放映いたします。

■スポーツデポ・アルペン セール情報

【衝撃プライス】

期間限定の衝撃プライス！これからの季節に揃えたいウェア、シューズ、バッグ、競技スポーツグッズが特別価格に。アンダーアーマーのダッフルバッグが3,499円、ナイキのストラクチャー 26（ランニングシューズ）は7,499円の特別価格となっております。機能性とシンプルデザインが魅力のティゴラからは、ソロテックス素材を使用したスウェットが今だけ1,999円（税込）とかなりお得に。

【ウェア】

ナイキ、アディダス、ニューバランス、ザ・ノース・フェイスなどの人気ブランドウェアがブラックフライデー特別価格！秋に大活躍するスウェット、パーカー、ウィンドジャケットをゲットするチャンスです。

【シューズ】

アディダス、ニューバランスなど人気ブランドのランニングシューズが3,999円、ナイキは4,999円と大変お買い得。スニーカーは立ったまま履けるハンズフリーシューズが5,999円からとお得な価格でご提供。

【競技スポーツ】

サッカー、バスケットボール野球、ラケット、バレーボールの期間限定特別価格品が盛りだくさん。これからの寒い時期に活躍するIHEATウェアも500円引きとなり、快適に運動ができます。

■アルペンアウトドアーズ・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア セール情報

【アウトドアウェア】

この冬欲しいお買い得アウトドアウェア10選や、ザ・ノース・フェイスやコロンビア、マムート等のアウトドアブランドもジャケット、フリース、スウェットが特別価格に。チャムスのウィンドジャケットは9,999円！今のうちに秋冬ウェアをゲットしよう。

【キャンプ】

オガワのテントが31%OFFの99,999円(税込)、ロゴスのバーベキューグリルは9,999円と今だけの特別価格でご提供。

【トレッキング】

シューズ、ポール、リュックを揃え、低山ハイキングを楽しめるグッズがお買い得になっております。

【ウィンター】

スタイルに合わせて選べるスノーボード・スキー用品がお買い得に。初級者から上級者まで自分にぴったりの1本が見つかります。ウェア・アクセサリーではキスマーク、オークリー、ロキシーなどウィンタースポーツの人気ブランドア勢ぞろい。ウィンターシーズンを快適にサポートいたします。

■ゴルフ５ セール情報

【新品クラブ】

2025年大人気モデル、テーラーメイドQi35、キャロウェイELYTEの新品クラブがお買得！

【中古クラブ】

キャロウェイ、テーラーメイド、ピンの名作クラブが期間限定特別価格！

【ゴルフウェア】

人気ブランドのレノマゴルフ、トラビスマシューのゴルフ５限定ウェアが期間限定で20%OFF！流行に敏感なゴルファーは見逃せない！今欲しい、あっかたIHEATウェア、ダウンジャケットもお買い得。お近くのゴルフ５へ！

＜CM 概要＞

スポーツデポ・アルペンテレビCM

放送開始：2025年11月20日（木）～放送

地域：北海道、長野県、中京エリア、福岡県、長崎県、沖縄県 (WEB CMは全国にて配信)



▼TVCM、公式 YouTube 動画

https://www.youtube.com/watch?v=MOqjmYafDLE

▼アルペンアウトドアーズWEBCM

https://www.youtube.com/watch?v=-HwScTTnGOs

▼ゴルフ５WEBCM

https://www.youtube.com/watch?v=bSjrTw_zAzo

＜「ブラックフライデーセール」概要＞

開催店舗：全国のスポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズ、ゴルフ５、公式オンラインストア

開催期間：11月21日（金）～12月1日（月）

スポーツデポ・アルペンセールチラシ：

https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251121_regular/

アルペンアウトドア―ズセールチラシ：

https://store.alpen-group.jp/outdoors/overview/special/flyer/20251121_regular/

ゴルフ５セールチラシ：

https://store.alpen-group.jp/store/golf5/flyer/20251121regular/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営