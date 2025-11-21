·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¡Ö¥±¥¢¥×¥é¥ó¥Çー¥¿Ï¢·È¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÂ¥¿Ê¥â¥Ç¥ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò～²ð¸î¸½¾ì¤ÎDX¤È¶ÈÌ³²þÁ±¤ò»Ù±ç～
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÁ±¸÷Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-6-22¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜËÜÎ´»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖÁ±¸÷Áí¸¦¡×¡Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥±¥¢¥×¥é¥ó¥Çー¥¿Ï¢·È¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÂ¥¿Ê¥â¥Ç¥ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥±¥¢¥×¥é¥ó¥Çー¥¿Ï¢·È¥·¥¹¥Æ¥àÉáµÚÂ¥¿Ê»ö¶È¤È¤Ï
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±Ãæ±û²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥±¥¢¥×¥é¥ó¥Çー¥¿Ï¢·È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¶èÆâ²ð¸î»ö¶È½ê¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ª¤è¤Ó³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²ð¸î¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Á±¸÷Áí¸¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿²ð¸îDX»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢È¬Âå»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ »ö¶È³µÍ×
»ö¶ÈÌ¾: ¥±¥¢¥×¥é¥ó¥Çー¥¿Ï¢·È¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÂ¥¿Ê¥â¥Ç¥ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê»ö¶È
ÌÜÅª: ¥â¥Ç¥ëÃÏ°èÆâ¤Î²ð¸î»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¼èÁÈ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ´ºº¤òÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤ò¹¥»öÎã¤È¤·¤ÆÂ¾¤Î²ð¸î»ö¶È½ê¤Ë²£Å¸³«¤·¡¢»ÔÆâÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÏ¢·È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§È¬Âå»ÔÆâ£²ÃÏ°è¡Ê£±.ÂåÍÛ¡¦È¬ÂåÃÏ°è¡¢£².¹âÅÄ¡¦¶â¹äÃÏ°è¡Ë
ÆâÍÆ¡§
- Ï¢·È¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ»Ù±ç¡Ê»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È½ê¿ô¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ëÃÏ°è£²ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤Ç·×£³£°»ö¶È½êÄøÅÙ¡Ë
- ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥Ç¥£Ä´ºº¤Î¼Â»Ü
- ¹¥»öÎã½¸¤ÎºîÀ®
¢£ 2025Ç¯ÅÙ¤ÎÈ¼Áö»Ù±çÂÎÀ©¤ÈÁ´¹ñ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±
¡¡Á±¸÷Áí¸¦¤Ç¤Ï¡¢²ð¸îÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿Íºà¤Î°éÀ®¤È¡¢ÃÏ°è¡¦¹ÔÀ¯¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤â¤½¤ÎÂÎÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢Á´¹ñ30ÃÏ°è¡¦1,000¤òÄ¶¤¨¤ë»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿È¼Áö»Ù±ç¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿½ÀÆð¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦»ö¶È¼Ô¡¦²ð¸î¸½¾ì¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤È¤½¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ±¸÷Áí¸¦¤¬»²²è¤¹¤ë¼ñ»Ý¡Û
¡¡Á±¸÷Áí¸¦¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¡×¡Ö¶È³¦¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òÃ´¤¦ÀèÆ³¼Ô¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç²ð¸îÊ¡»ã»ÜÀß¤äµïÂð²ð¸î»Ù±ç»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÁ±¸÷²ñ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò½¸Ìó¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¹¤¯ÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢»ÜÀß·Ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ºßÂð¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ±¸÷²ñ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºßÂð¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤â³È¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¸½ºß¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ºßÂðÎÎ°è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¥±¥¢¥×¥é¥ó¥Çー¥¿Ï¢·È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Î²áÄø¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁ±¸÷Áí¹ç¸¦µæ½ê
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÜËÜÎ´»Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-6-22
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦²ð¸î¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥àSCOP³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¦²ð¸î»ö¶È½ê·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®»ö¶È¡¡Åù
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://zenkou-lab.co.jp/
E-mail : contact@zenkou-lab.co.jp