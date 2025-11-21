「シャンプーに混ぜて使う」と話題の美容液「by one sii」、楽天ベストコスメ2025上半期2位を受賞

株式会社ALBONA

ヘアケアブランド「by one sii（バイワンシー）」の人気商品『スムースリペアエッセンス（SMOOTH REPAIR ESSENCE）』が、『楽天ベストコスメ2025年 上半期』トリートメント・コンディショナー部門にて2位を受賞いたしました。（運営：株式会社ALBONA）

『楽天ベストコスメ2025』概要

『楽天ベストコスメ2025』は、楽天市場の購買データに基づき、「美容・コスメ・香水」ジャンルのアイテムをランキング形式で選出するアワードです。

集計期間：2024年10月～2025年3月

URL ：https://event.rakuten.co.jp/beauty/bestcosme/firsthalf/

商品概要

『スムースリペアエッセンス（SMOOTH REPAIR ESSENCE）』は、シャンプーに混ぜて使用する“引くケア”発想のヘアケア美容液です。

頭皮と髪に残りやすい汚れ*1を落としやすく整え、泡と一緒になじませることで髪表面がすっきりとした状態に。

その後の保湿・コンディショニング成分*2が広がりやすくなり、指通りの良い扱いやすい髪を目指せます。

*1 過酸化皮脂・スタイリング剤などの汚れのこと

*2 加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ヒアルロン酸、植物オイル等の保湿・コンディショニング成分（髪表面が整うことで成分がなじみやすい状態を指します）

商品名：バイワンシー リペアエッセンス

内容量：290mL

通常価格：5,680円(税込)

販売リンク：

公式サイト https://i-shoten.com/

楽天 https://item.rakuten.co.jp/bosii/bos-sre/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPFT58C9

Qoo10 https://www.qoo10.jp/g/1097608525

by one siiとは

髪が本来持つ美しさを引き出すために、私たちが注目したのが「頭皮」。顔と一枚の皮で繋がっている頭皮も、年を重ねるごとに弱っていきます。by one sii は科学の力と自然由来の成分の力で、蓄積されたヘアストレス*を洗い流し、必要な栄養だけを届けることで、すこやかな頭皮環境へ導きます。「足す」ために「引く」。それが私たちがヘアケアを根本から考え、辿り着いた答えです。

*髪や地肌に蓄積した汚れ

公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/byonesii

・X ：https://x.com/byonesii

ALBONAについて

自分たちの取る行動で身近な周りの人から少しずつ幸せになってもらう。そして、世の中の1人でも多くの人の幸せを想像し+１％だけでも満たすことのできるそんな事業を創っていきます。事業を通して"ワクワク"と"安心"で溢れる世界を創造します。

会社名：株式会社ALBONA

▪️事業内容 ：デジタルマーケティング支援 ブランドメーカー事業 アプリ/WEBサービス開発

▪️代表取締役社長：野下滉貴

▪️本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-20-8 寿パークビル4F

福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル2F

▪️設立 ：2020年5月

▪️公式サイト ：https://al-bo.io/COMPANY