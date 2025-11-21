ロール式粉末機の世界市場2025年、グローバル市場規模（単一ローラー型、二重ローラー型、三重ローラー型）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロール式粉末機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ロール式粉末機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界市場の概要
本レポートによると、世界のロール式粉末機市場は2024年に約12億900万米ドルと評価され、2031年には約16億3,900万米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は4.5％で推移する見通しです。食品加工産業における自動化と効率化の進展、食品安全基準の強化、そして高品質な製品仕上げへの需要拡大が市場成長を支えています。特に、肉製品、野菜、シーフードなどの加工において粉体コーティング工程を自動化する需要が高まり、ロール式粉末機の導入が加速しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
ロール式粉末機は、食品材料の表面に粉体を均一に付着させるための装置です。ローラーの回転により食材を転がしながら、粉末をムラなくまぶすことが可能で、短時間で大量の製品を処理できるのが特徴です。この装置は作業効率を高めるとともに、製品の品質や一貫性を向上させます。また、粉体の付着量を正確に制御できるため、歩留まりの向上とコスト削減にも寄与します。
さらに、最新モデルでは自動温度制御や粉体供給量のリアルタイムモニタリング機能を備え、製品の均質性を高水準で維持することができます。肉製品や野菜、魚介製品など幅広い食材に対応し、業務用大量生産から小規模工場まで多様な用途で利用されています。
________________________________________
政策・経済環境の影響
本レポートでは、米国の関税政策や国際貿易動向が市場構造に及ぼす影響についても分析しています。特に、食品機械分野では国際的な安全基準の整備や輸出規制の緩和により、主要メーカー間の競争が活発化しています。
ヨーロッパでは環境負荷低減を目的とした省エネルギー機械の導入が進み、持続可能な生産設備への転換が促されています。アジア太平洋地域では、中国やインドを中心に食品加工業の設備投資が拡大しており、ロール式粉末機の需要が急増しています。特に冷凍食品市場の成長に伴い、均一な粉体コーティング技術が求められています。
________________________________________
市場構造と主要企業の動向
世界市場は欧州およびアジアを中心に複数の機械メーカーが競合しており、技術革新と価格競争が進んでいます。主要企業には、ABM Company、JBT Alco-food-machines GmbH、GEA、FMT Srl、HOLA ENTERPRISE、VER Food Solutions、Cosmic、GASER、IDEX Material Processing Technologies、Schomaker Convenience Technik GmbHなどがあります。
GEAは食品機械分野における世界的リーダーであり、自動化ラインに適応した高効率モデルを展開しています。JBT Alco-food-machines GmbHは肉製品およびシーフード加工用の精密粉体コーティング装置に強みを持ち、欧州市場で高いシェアを確立しています。FMT SrlやHOLA ENTERPRISEは中小規模工場向けの柔軟な設計を特徴とし、アジア市場への展開を拡大しています。
また、中国のQingdao Ruizhi Intelligent Equipment TechnologyやZhucheng BOKANG Machineryなどの新興メーカーは、コスト競争力と生産スピードを武器に市場で急速に存在感を高めています。
