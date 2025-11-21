冬釣り安心シェアキャンペーンを開始｜釣り情報共有マップくんが口コミを大募集！
人気アプリ「釣りスポット情報共有マップくん」（運営：合同会社ファービヨンド、所在地：東京都新宿区）は、冬の釣りシーズンに向けて、ユーザーによる冬の釣りに関する口コミ投稿を盛り上げる「冬釣り安全シェアキャンペーン」を開始しました。
冬は気温・水温の低下により、魚の活性が落ち、初心者にとって最もハードルが高い季節です。一方で、メバル・カレイ・アイナメ・大型シーバスなど冬ならではのターゲットが多く、実は魅力的なシーズンでもあります。
釣りスポット情報共有マップくんは、釣果情報や釣り場の状況をユーザー同士が共有し合う口コミ型サービスです。今回のキャンペーンでは、釣れた場所・時間帯・環境に加え、冬の防寒対策や安全ポイントなど、実体験に基づく口コミ投稿を募集し、これから冬釣りに挑戦する方をサポートすることを目的としています。
冬の釣りを成功させる3つの投稿ポイント【1】どこで釣れた？
「冬に強い釣り場」の共有
冬場は魚が動く範囲が狭く、限られたスポットで釣果が集中しやすい傾向があります。
「風を避けられる場所」「冬でも釣果が出やすい堤防」など、ユーザーのリアルな情報が大きな参考になります。
【2】いつ釣れた？
「時間帯・環境の体験談」
冬は気象変化が激しく、釣果に影響しやすい季節です。
「○時台に反応があった」「北風の日は渋かった」など、実体験の細かな投稿が初心者の助けになります。
【3】どう備えた？
「防寒×安全対策」の共有
冬は釣りに集中しすぎると自覚が薄れがちですが、安全対策と体調管理が最重要です。
あなたの工夫や気づきをぜひ共有してください。
冬釣りでとくに注意したい安全ポイント
どんなに釣りが楽しくても、体調を崩してしまっては本末転倒です。冬の夜釣りはとくに、想像以上に体感温度が下がります。厚手の防寒着・手袋・ネックウォーマーなど、万全の防寒対策を行いましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334915&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334915&id=bodyimage2】
隠れ脱水にご注意冬でも身体は発汗しています。空気が乾燥しているため水分は失われ続けています。初期症状には 集中力の低下・頭痛・眠気・筋肉痛 などがあり、釣りの安全にも影響します。こまめな水分補給を意識し、隠れ脱水を防ぎましょう。
転落は命に直結ライフジャケットは必ず着用
常に堤防や磯など足場の悪い場所では転落事故のリスクがあります。特に冬の海は低水温で、落水すれば短時間で命の危険に直面します。
・必ずライフジャケットを着用
・夜釣りは単独で行かない
・滑りにくい靴を履く
・強風や高波の日は釣行を避ける
海釣りで命を落とす事故が毎シーズン発生しています。安全第一で釣りを楽しみましょう。
上野淳ファービヨンド代表コメント
「冬の釣りは難しい季節ですが、実は魅力的なターゲットや美しい景色が楽しめる時期でもあります。皆さまの口コミが、初心者や家族連れの方にとって大きな安心につながります。この冬も、安全に、そして確実に楽しい釣行ができるよう、リアルな体験談の投稿をぜひお願いいたします。」
冬釣りをご安全に楽しく
釣り情報共有マップくんでは今後も、ユーザーの体験をもとにした口コミコミュニティを育てながら、季節ごとの釣りを安全に楽しめる環境づくりに取り組んでまいります。ぜひ、この冬の釣果や体験をアプリに投稿し、全国の釣り仲間と情報を共有してください。
冬は気温・水温の低下により、魚の活性が落ち、初心者にとって最もハードルが高い季節です。一方で、メバル・カレイ・アイナメ・大型シーバスなど冬ならではのターゲットが多く、実は魅力的なシーズンでもあります。
釣りスポット情報共有マップくんは、釣果情報や釣り場の状況をユーザー同士が共有し合う口コミ型サービスです。今回のキャンペーンでは、釣れた場所・時間帯・環境に加え、冬の防寒対策や安全ポイントなど、実体験に基づく口コミ投稿を募集し、これから冬釣りに挑戦する方をサポートすることを目的としています。
冬の釣りを成功させる3つの投稿ポイント【1】どこで釣れた？
「冬に強い釣り場」の共有
冬場は魚が動く範囲が狭く、限られたスポットで釣果が集中しやすい傾向があります。
「風を避けられる場所」「冬でも釣果が出やすい堤防」など、ユーザーのリアルな情報が大きな参考になります。
【2】いつ釣れた？
「時間帯・環境の体験談」
冬は気象変化が激しく、釣果に影響しやすい季節です。
「○時台に反応があった」「北風の日は渋かった」など、実体験の細かな投稿が初心者の助けになります。
【3】どう備えた？
「防寒×安全対策」の共有
冬は釣りに集中しすぎると自覚が薄れがちですが、安全対策と体調管理が最重要です。
あなたの工夫や気づきをぜひ共有してください。
冬釣りでとくに注意したい安全ポイント
どんなに釣りが楽しくても、体調を崩してしまっては本末転倒です。冬の夜釣りはとくに、想像以上に体感温度が下がります。厚手の防寒着・手袋・ネックウォーマーなど、万全の防寒対策を行いましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334915&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334915&id=bodyimage2】
隠れ脱水にご注意冬でも身体は発汗しています。空気が乾燥しているため水分は失われ続けています。初期症状には 集中力の低下・頭痛・眠気・筋肉痛 などがあり、釣りの安全にも影響します。こまめな水分補給を意識し、隠れ脱水を防ぎましょう。
転落は命に直結ライフジャケットは必ず着用
常に堤防や磯など足場の悪い場所では転落事故のリスクがあります。特に冬の海は低水温で、落水すれば短時間で命の危険に直面します。
・必ずライフジャケットを着用
・夜釣りは単独で行かない
・滑りにくい靴を履く
・強風や高波の日は釣行を避ける
海釣りで命を落とす事故が毎シーズン発生しています。安全第一で釣りを楽しみましょう。
上野淳ファービヨンド代表コメント
「冬の釣りは難しい季節ですが、実は魅力的なターゲットや美しい景色が楽しめる時期でもあります。皆さまの口コミが、初心者や家族連れの方にとって大きな安心につながります。この冬も、安全に、そして確実に楽しい釣行ができるよう、リアルな体験談の投稿をぜひお願いいたします。」
冬釣りをご安全に楽しく
釣り情報共有マップくんでは今後も、ユーザーの体験をもとにした口コミコミュニティを育てながら、季節ごとの釣りを安全に楽しめる環境づくりに取り組んでまいります。ぜひ、この冬の釣果や体験をアプリに投稿し、全国の釣り仲間と情報を共有してください。