【コミプレ新連載】『ジャドウ・シーズン』11月21日連載スタート！鬼才×鬼才が放つ、禁断のダークサイコスリラー!!
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、本日2025年11月21日（金）より、新連載『ジャドウ・シーズン』（原作：井上敏樹 作画：外岡馬骨）を公開いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334786&id=bodyimage1】
（C）井上敏樹 外岡馬骨 / ヒーローズ
『ジャドウ・シーズン』
原作：井上敏樹
特撮ドラマの脚本を多数担当し、多くのファンをもつ。 漫画原作では『仮面ライダークウガ』『機動絶記ガンダムSEQUEL』などを手がける。
作画：外岡馬骨
漫画『ローゼンガーテン・サーガ』の作画を担当。美麗なキャラクター造形と、迫力あるアクションシーンが人気の漫画家。
掲載URL：https://viewer.heros-web.com/episode/2551460909814787499
【あらすじ】
ある日、東京都内の“全”高校に突如現れた430人の転校生たち。奇妙な美しさを持つ彼らは、心に“影”を持つ者を静かに侵食していくが……？目的不明・共通点不明――、転校生たちの正体とは!?
鬼才・井上敏樹が描く、予測不能のダークサイコスリラー!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334786&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334786&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334786&id=bodyimage4】
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
