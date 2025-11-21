【合計100話無料！】ヒーローズのギャグ＆コメディ作品をマンガ配信サイト「コミプレ」にて無料公開中！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」掲載作品の中から厳選したギャグ＆コメディ作品の無料キャンペーンを、2025年11月21日（金）～11月28日（金）までの期間限定で開催いたします。
（C）河田雄志・行徒 白井慶太 ツナミノユウ ドリヤス工場 美樹ヌメ夫 ミキメミ ゆのこショウ / ヒーローズ
【開催概要】
■キャンペーン概要
ヒーローズ作品の中から、ギャグ＆コメディ作品7タイトルを厳選。漫画配信サイト「コミプレ-Comiplex-」で、対象作品合計100話が無料でお読みいただけます。
■実施期間
2025年11月21日（金）～2025年11月28日（金）
■対象作品
（1） 『天津水市「がご」撲滅だより がごはん』ゆのこショウ
（2） 『さまよい令嬢道中記』ドリヤス工場
（3） 『モモとツノ』白井慶太
（4） 『くびしょい勇者』ツナミノユウ
（5） 『魔王様、世界が美味しすぎて滅ぼすのをやめる。』河田雄志×行徒
（6） 『GiNVA』美樹ヌメ夫
（7） 『忍ばれさん』ミキメミ
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
