【営口（中国）2025年11月21日新華社＝共同通信JBN 】冬が深まるにつれ、遼寧省営口市ハツ魚圏区の紅旗マーケットは暖かさとにぎわいであふれています。300年以上の歴史があるこの昔からの市場は冬に再び活力を発し、人々の思い出を届け、日常生活の温かさを伝える新たな文化・観光のランドマークとなり、多くの住民や観光客をその独特な生活の雰囲気を体験するよう引き付けます。

紅旗マーケットの歴史は清朝の康熙時代にまでさかのぼることができます。初めは自然発生的に形成された道路沿いの市場から、今日の大規模な総合市場へと発展し、その面積は約13万平方メートルに及び、ここに集まる屋台の数は3700を超えています。この市場は新鮮な農産物、お菓子、手工芸品など、多彩な分野を網羅し、消費者のさまざまなニーズに応えています。民俗文化の継承と無形文化遺産技術の実演を中心に、切り紙や刺繍などの無形文化遺産技術のライブ実演や地元の民俗公演とともに順次行われ、市場は文化普及の「生きた教室」となっています。

現在、紅旗マーケットは、人々の思い出を伝え、日常生活の温かみを伝える新たな文化・観光のランドマークであるだけでなく、営口の地元文化を体験するために必ず訪れるべき人気スポットとなっています。冬の観光シーズンのピークが近づくにつれ、ここは活気あふれる生活の雰囲気と豊かな文化的雰囲気によってあらゆる方向からの観光客を引き付け、あふれるような活気を放っています。

