【ワンダーテーブルモール】今年のクリスマスは “特別な食卓” を。限定ディナーセット発売

株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿/代表取締役社長 河野 博明］は、オリジナル通販サイト「WONDERTABLE MALL（ワンダーテーブルモール）(https://wondertable-mall.com/)」にて、クリスマス限定ディナーセットを販売いたします。

ご家族や大切な方と過ごす特別な夜が、まるでレストランのような贅沢なひとときへと変わる、上質なラインナップをご用意しました。

ご自宅を特別なレストランに

今年は、ご自宅のクリスマスをより華やかに彩るため、レストランの味をそのまま楽しめる2種類の特別セットをご用意しました。ロウリーズの“プライムリブ”を中心に、各ブランドのおすすめ商品をセットでお楽しみいただけます。プライムリブを家族や友人と分け合えるシェアセットと、贅沢におひとり１枚のプライムリブをお召し上がりいただける2タイプからお選びいただけます。温めるだけで仕上がる手軽さと、食卓に並べた瞬間に広がる特別感。「自宅でゆっくり、上質な夜を過ごしたい」――そんな思いに寄り添う、ワンダーテーブルならではのクリスマス限定ラインナップです。

■商品概要

商品名 クリスマス2025 プレミアムセット [2名様セット/4名様セット]

セット内容

プライムリブ 230g(ハーフポンド) (2名様分:2枚 / 4名様分:4枚)

クラムチャウダー (2名様分:1パック / 4名様分:2パック)

トリュフバター&バゲット (2名様分:1セット / 4名様分:2セット)

タルトゥーフォ（トリュフピッツァ） (2名様分:1枚 / 4名様分:2枚)

トラディショナルティラミス (2名様分:2個 / 4名様分:4個)

販売価格

2名様セット 21,350円

4名様セット 40,700円

商品URL

https://wondertable-mall.com/products/wtm-christmas2025-premium

商品名 クリスマス2025 シェアセット [2名様セット/4名様セット]

セット内容

プライムリブ 230g(ハーフポンド) (2名様分:1枚 / 4名様分:2枚)

クラムチャウダー (2名様分:1パック / 4名様分:2パック)

トリュフバター&バゲット (2名様分:1セット / 4名様分:2セット)

タルトゥーフォ（トリュフピッツァ） (2名様分:1枚 / 4名様分:2枚)

トラディショナルティラミス (2名様分:2個 / 4名様分:4個)

販売価格

2名様セット 14,550円

4名様セット 27,100円

商品URL

https://wondertable-mall.com/products/wtm-christmas2025-share

予約受付: 2025年11月21日(金)～

※は数量限定のため、予約受付は在庫が無くなり次第終了となります。

※表示価格はすべて税込みです。

※総額1万円以上お買い上げで送料無料とさせていただきます。

※写真は4名様セットです。

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外99店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「MO-MO-PARADISE」やビアレストラン「YONA YONA BEER WORKS」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業135年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

Club Wonder

ワンダーテーブルは、会費無料の会員制プログラム「Club Wonder」を開始しました。会員になると、スマートフォン一つで、いつでもどこでも手軽に店舗の予約ができ、来店ポイントを貯めてデジタルギフトカードを獲得できます。また、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、人気の高い週末や祝日のディナータイムでも、スムーズにご予約いただけるなど、様々な特典が追加されます。

https://club-wonder.jp/

ワンダーテーブルギフトカード

ワンダーテーブルの国内全店でご利用いただける商品券、カードタイプのギフトカード「Wondertable Gift Card」と デジタルギフトサービス「Wondertable eGift」を販売しています。日頃の感謝の気持ちを贈りませんか。https://wondertable.com/pages/giftcard