『マネーフォワード 請求書カード払い』、複数カードでの決済対応など大幅アップデートを実施

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードのグループ会社であるマネーフォワードケッサイ株式会社は、『マネーフォワード 請求書カード払い』において、大幅アップデートを行いました。複数枚のクレジットカード決済対応や、カード情報・振込先情報の登録が可能になったほか、管理画面から申請ステータスや過去履歴の閲覧ができるようになり、サービスの利便性が向上しました。

今回のアップデートでは、複数枚のクレジットカードによる決済が可能になりました。これにより、1枚のカードでは与信枠が足りない場合でも、複数のカードを組み合わせることで本サービスを利用できます。

また、カード情報・振込先情報の登録が可能になったことで、利用時に都度発生していた情報入力を省略できます。定期的な支払いが発生する取引先への支払い申請がスムーズになるほか、サービスの利用申請時に決済されるため、決済漏れも防止できます。

さらに、新たに管理画面が利用可能になりました。画面上から支払申請のステータスや過去の支払履歴をリアルタイムで確認でき、サービス利用明細書のダウンロードも可能です。

各アップデート内容の詳細はこちらをご確認ください。

URL：https://mfkessai.co.jp/invoice-card-pay/admin-release

■アップデート内容について

1. 複数枚のクレジットカードを登録し、1枚の請求書を複数のカードで決済できます。

2. カード情報・振込先情報の登録が可能になります。定期的に取引のある取引先や、よく利用するカード情報を登録することで、支払申請～決済がスムーズになります。

3. 管理画面から、支払申請の進捗状況や、過去取引のサービス利用明細書を確認できます。

■提供背景

従来、請求書による掛け払いが主流であった企業間決済において、カード利用のニーズが高まっており※1新たな決済手段として請求書カード払いが広まりつつあります。

しかし、1枚のカードでは与信枠が足りず高額な決済ができないケースや、審査通過後に送られる決済用リンクを見逃し、決済が漏れてしまうなど、利便性の面で課題も残っていました。

今回のアップデートでは、利用におけるこのような不便や手間を削減し、ユーザーが迅速かつ簡便に決済できる環境を提供することで、『マネーフォワード 請求書カード払い』をよりアクセスしやすく、使いやすいサービスへと進化させてまいります。

※1 アメリカン・エキスプレス：「企業間決済（B2B）のキャッシュレス化」に関する調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000099463.html)（2025年10月22日閲覧）

■企業向け請求書カード払いサービス『マネーフォワード 請求書カード払い』について

『マネーフォワード 請求書カード払い』は、銀行振込指定の請求書をカードで支払いできるようにするサービスです。クレジットカードで支払うことで、実質的な支払いをカードの利用金額引き落とし日まで先延ばしできるようになり、資金繰り改善をサポートします。

URL：https://mfkessai.co.jp/

特 長：

・提出書類はお手元の請求書のみ、スマートフォンで手軽に申込みを完結できます。

・利用の上限額※2、下限額はございません。

・Visa、Mastercard、JCBの国際決済ネットワークブランドに対応

業界最低水準の手数料率

※2 ご利用のカードの利用限度額内でのご利用が可能です。

■マネーフォワードケッサイ株式会社について

名称 ：マネーフォワードケッサイ株式会社

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長 冨山 直道

事業内容：ファイナンスサービスの開発・提供

提供サービス：

企業間後払い決済サービス『マネーフォワード 掛け払い』

SaaS基盤を活用したFintechサービス『マネーフォワード Pay for Business』

事業者向け請求書カード払いサービス『マネーフォワード 請求書カード払い』

URL：https://mfkessai.co.jp/corp/top

サービスに関するお問い合わせ：business@mfkessai.co.jp

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。