令和の現役高校生の７割「かわいいだけじゃだめ」と考えていることが判明！
２０２５年、大流行したフレーズというと、
女性アイドルグループ、CUTIE STREETのデビュー曲のサビ前のフレーズ。
「かわいいだけじゃだめですか？」
この言葉だけが独り歩きをしてしまった結果、
周りで意味もなく、「かわいいだけじゃだめですか？」と言ったり、
「（かわいいだけじゃ）だめに決まってんだろ！」とツッコミを入れたりする人を
見る機会もあったのではないでしょうか。
そんな、「かわいいだけじゃだめですか？」というフレーズについて
令和の若者はどんな意見をもっているのでしょうか。
１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、
（https://wakamono-research.co.jp/media/）
全国の現役高校生（男女）に「あなたは“かわいいだけじゃだめ”だと思いますか？」という
アンケートを実施。今回はその結果の一部をご紹介いたします。
【「かわいいだけじゃだめ」と感じる高校生「性格が大事」「中身の方が大事」】
今回の調査の結果、かわいいだけじゃだめだと「思う」が68.7%、「思わない」が31.3%となり、
７割近くの現役高校生が「かわいいだけじゃだめ」だと考えていることがわかりました。
そんな中、大きく２つの理由を挙げる高校生が多く、
それが、「性格」と「中身」。
「性格」に関しては、
「可愛いだけじゃダメ。性格も良くないといけないから」
「可愛くても性格が終わってたらもったいないなーと思う」
「可愛くても性格悪かったらどうにもならない」
「見た目がかわいくても性格が悪かったら全部台無しになるから」
「性格が悪いとせっかくの可愛さが損なわれる」
「性格が悪かったら友達出来ないから」
など、“かわいさ”より“性格の良さ”の方が大事に感じている高校生が多かったようです。
また、どんなに「かわいい」見た目をしていても、性格が悪かったら友達にもなれないということで、相手と仲良くする基準に“見た目”はそこまで重要とされていないこともわかりました。
「中身」に関しては、
「中身がないと話していて楽しくないと思うから」
「中身がダメだと人として嫌だ」
「中身の相性の方が大事」
「美人は三日で飽きる。中身が大事」
「中身があって優しい方が大事だから」
「可愛くても頭悪かったらムリ」
と、「性格」を重視する高校生と同じ傾向の意見が目立ちました。
「かわいい」見た目であっても“中身が空っぽ”だと現役高校生は嫌な気持ちになるのかもしれません。
「中身も伴ってこそ本当に“かわいい”です」
「中身も含めて可愛いだと思うから」
という意見もあることから外見だけの「かわいい」は「かわいいとは思わない」という声も。
外見と中身、両方が兼ね備えられこそ「かわいいだけじゃだめですか？」と言える権利を
得られるのかもしれません。
他には、
「世の中はそんなに甘くないから」
「かわいいだけの女なんかつまんない」
「可愛いだけでは一人で生きていけず、結局誰かの力を借りることになる」
「可愛くても、社会では個人の能力次第だと思うから」
など厳しい意見も多く寄せられました。
このような意見の背景にあるのは「かわいい」を自分のセールスポイントにして、
媚びている女性やインフルエンサーの女性などの行動や言動。
多少の妬みもありますが、
そのような方に向けた“人生かわいいだけで生きていけると思うなよ！”という強いメッセージが
見て取れました。
【「かわいいだけで良い」と思う高校生「それだけで何でも許される」などの声】
一方、「かわいいだけじゃだめだと思わない」、
つまり「かわいいだけで良い」と回答した31.3%の現役高校生からは、
「かわいいが正義」
「かわいいが絶対」
「かわいいだけでなんでもできるから」
「かわいいだけで許されることが多いから」
「かわいいと色んなことで得しそうだから」
「かわいいと無条件に存在を肯定してくれるから」
「かわいければ人生楽しい！」
「かわいければなんでも許されるから」
といった“かわいいだけで人生得をしている”という意見が多数集まりました。
“かわいい”というのは人生を生きていく上で絶対的なアドバンテージだと考えてもいるようで、
特に若いうちは“かわいい”だけ持ち合わせていれば何とかなると思っている高校生も
少なくありませんでした。
その他で多く集まったのが、
「可愛いは正義」
というワード。
“正義”には「正しい道理や人として行うべき正しいこと」という意味があり、
「社会の基準や、互いが安心して暮らすための心の指針。人間行為の正しさ」という意味も
持っています。
つまり、“かわいいこと”は人間の正しさであり、
“かわいい人”を見て安心をすることもあるということ。
その正義を否定する理由はなく“かわいいだけで良い”と感じているのかもしれません。
調査期間 2025.9.30～2025.10.15
調査機関 株式会社ワカモノリサーチ
調査対象 全国の現役高校生（男女）
有効回答数 479名
調査方法 インターネットリサーチ
