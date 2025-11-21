令和の現役高校生の７割「かわいいだけじゃだめ」と考えていることが判明！

株式会社ワカモノリサーチ

２０２５年、大流行したフレーズというと、

女性アイドルグループ、CUTIE STREETのデビュー曲のサビ前のフレーズ。

「かわいいだけじゃだめですか？」

この言葉だけが独り歩きをしてしまった結果、

周りで意味もなく、「かわいいだけじゃだめですか？」と言ったり、

「（かわいいだけじゃ）だめに決まってんだろ！」とツッコミを入れたりする人を

見る機会もあったのではないでしょうか。

そんな、「かわいいだけじゃだめですか？」というフレーズについて

令和の若者はどんな意見をもっているのでしょうか。

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

全国の現役高校生（男女）に「あなたは“かわいいだけじゃだめ”だと思いますか？」という

アンケートを実施。今回はその結果の一部をご紹介いたします。

【「かわいいだけじゃだめ」と感じる高校生「性格が大事」「中身の方が大事」】

今回の調査の結果、かわいいだけじゃだめだと「思う」が68.7%、「思わない」が31.3%となり、

７割近くの現役高校生が「かわいいだけじゃだめ」だと考えていることがわかりました。

そんな中、大きく２つの理由を挙げる高校生が多く、

それが、「性格」と「中身」。

「性格」に関しては、

「可愛いだけじゃダメ。性格も良くないといけないから」

「可愛くても性格が終わってたらもったいないなーと思う」

「可愛くても性格悪かったらどうにもならない」

「見た目がかわいくても性格が悪かったら全部台無しになるから」

「性格が悪いとせっかくの可愛さが損なわれる」

「性格が悪かったら友達出来ないから」

など、“かわいさ”より“性格の良さ”の方が大事に感じている高校生が多かったようです。

また、どんなに「かわいい」見た目をしていても、性格が悪かったら友達にもなれないということで、相手と仲良くする基準に“見た目”はそこまで重要とされていないこともわかりました。

「中身」に関しては、

「中身がないと話していて楽しくないと思うから」

「中身がダメだと人として嫌だ」

「中身の相性の方が大事」

「美人は三日で飽きる。中身が大事」

「中身があって優しい方が大事だから」

「可愛くても頭悪かったらムリ」

と、「性格」を重視する高校生と同じ傾向の意見が目立ちました。

「かわいい」見た目であっても“中身が空っぽ”だと現役高校生は嫌な気持ちになるのかもしれません。

「中身も伴ってこそ本当に“かわいい”です」

「中身も含めて可愛いだと思うから」

という意見もあることから外見だけの「かわいい」は「かわいいとは思わない」という声も。

外見と中身、両方が兼ね備えられこそ「かわいいだけじゃだめですか？」と言える権利を

得られるのかもしれません。

他には、

「世の中はそんなに甘くないから」

「かわいいだけの女なんかつまんない」

「可愛いだけでは一人で生きていけず、結局誰かの力を借りることになる」

「可愛くても、社会では個人の能力次第だと思うから」

など厳しい意見も多く寄せられました。

このような意見の背景にあるのは「かわいい」を自分のセールスポイントにして、

媚びている女性やインフルエンサーの女性などの行動や言動。

多少の妬みもありますが、

そのような方に向けた“人生かわいいだけで生きていけると思うなよ！”という強いメッセージが

見て取れました。

【「かわいいだけで良い」と思う高校生「それだけで何でも許される」などの声】

一方、「かわいいだけじゃだめだと思わない」、

つまり「かわいいだけで良い」と回答した31.3%の現役高校生からは、

「かわいいが正義」

「かわいいが絶対」

「かわいいだけでなんでもできるから」

「かわいいだけで許されることが多いから」

「かわいいと色んなことで得しそうだから」

「かわいいと無条件に存在を肯定してくれるから」

「かわいければ人生楽しい！」

「かわいければなんでも許されるから」

といった“かわいいだけで人生得をしている”という意見が多数集まりました。

“かわいい”というのは人生を生きていく上で絶対的なアドバンテージだと考えてもいるようで、

特に若いうちは“かわいい”だけ持ち合わせていれば何とかなると思っている高校生も

少なくありませんでした。

その他で多く集まったのが、

「可愛いは正義」

というワード。

“正義”には「正しい道理や人として行うべき正しいこと」という意味があり、

「社会の基準や、互いが安心して暮らすための心の指針。人間行為の正しさ」という意味も

持っています。

つまり、“かわいいこと”は人間の正しさであり、

“かわいい人”を見て安心をすることもあるということ。

その正義を否定する理由はなく“かわいいだけで良い”と感じているのかもしれません。

https://wakamono-research.co.jp/media/high-school-mindset-looks/

調査期間 2025.9.30～2025.10.15

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生（男女）

有効回答数 479名

調査方法 インターネットリサーチ

