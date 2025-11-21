令和の現役高校生の７割「かわいいだけじゃだめ」と考えていることが判明！

写真拡大

株式会社ワカモノリサーチ

２０２５年、大流行したフレーズというと、


女性アイドルグループ、CUTIE STREETのデビュー曲のサビ前のフレーズ。


「かわいいだけじゃだめですか？」

この言葉だけが独り歩きをしてしまった結果、


周りで意味もなく、「かわいいだけじゃだめですか？」と言ったり、


「（かわいいだけじゃ）だめに決まってんだろ！」とツッコミを入れたりする人を


見る機会もあったのではないでしょうか。


そんな、「かわいいだけじゃだめですか？」というフレーズについて


令和の若者はどんな意見をもっているのでしょうか。


１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、


（https://wakamono-research.co.jp/media/）


全国の現役高校生（男女）に「あなたは“かわいいだけじゃだめ”だと思いますか？」という


アンケートを実施。今回はその結果の一部をご紹介いたします。







【「かわいいだけじゃだめ」と感じる高校生「性格が大事」「中身の方が大事」】

今回の調査の結果、かわいいだけじゃだめだと「思う」が68.7%、「思わない」が31.3%となり、


７割近くの現役高校生が「かわいいだけじゃだめ」だと考えていることがわかりました。



そんな中、大きく２つの理由を挙げる高校生が多く、


それが、「性格」と「中身」。



「性格」に関しては、


「可愛いだけじゃダメ。性格も良くないといけないから」


「可愛くても性格が終わってたらもったいないなーと思う」


「可愛くても性格悪かったらどうにもならない」


「見た目がかわいくても性格が悪かったら全部台無しになるから」


「性格が悪いとせっかくの可愛さが損なわれる」


「性格が悪かったら友達出来ないから」


など、“かわいさ”より“性格の良さ”の方が大事に感じている高校生が多かったようです。


また、どんなに「かわいい」見た目をしていても、性格が悪かったら友達にもなれないということで、相手と仲良くする基準に“見た目”はそこまで重要とされていないこともわかりました。



「中身」に関しては、


「中身がないと話していて楽しくないと思うから」


「中身がダメだと人として嫌だ」


「中身の相性の方が大事」


「美人は三日で飽きる。中身が大事」


「中身があって優しい方が大事だから」


「可愛くても頭悪かったらムリ」


と、「性格」を重視する高校生と同じ傾向の意見が目立ちました。


「かわいい」見た目であっても“中身が空っぽ”だと現役高校生は嫌な気持ちになるのかもしれません。



「中身も伴ってこそ本当に“かわいい”です」


「中身も含めて可愛いだと思うから」


という意見もあることから外見だけの「かわいい」は「かわいいとは思わない」という声も。


外見と中身、両方が兼ね備えられこそ「かわいいだけじゃだめですか？」と言える権利を


得られるのかもしれません。



他には、


「世の中はそんなに甘くないから」


「かわいいだけの女なんかつまんない」


「可愛いだけでは一人で生きていけず、結局誰かの力を借りることになる」


「可愛くても、社会では個人の能力次第だと思うから」


など厳しい意見も多く寄せられました。


このような意見の背景にあるのは「かわいい」を自分のセールスポイントにして、


媚びている女性やインフルエンサーの女性などの行動や言動。


多少の妬みもありますが、


そのような方に向けた“人生かわいいだけで生きていけると思うなよ！”という強いメッセージが


見て取れました。





【「かわいいだけで良い」と思う高校生「それだけで何でも許される」などの声】

一方、「かわいいだけじゃだめだと思わない」、


つまり「かわいいだけで良い」と回答した31.3%の現役高校生からは、


「かわいいが正義」


「かわいいが絶対」


「かわいいだけでなんでもできるから」


「かわいいだけで許されることが多いから」


「かわいいと色んなことで得しそうだから」


「かわいいと無条件に存在を肯定してくれるから」


「かわいければ人生楽しい！」


「かわいければなんでも許されるから」


といった“かわいいだけで人生得をしている”という意見が多数集まりました。


“かわいい”というのは人生を生きていく上で絶対的なアドバンテージだと考えてもいるようで、


特に若いうちは“かわいい”だけ持ち合わせていれば何とかなると思っている高校生も


少なくありませんでした。



その他で多く集まったのが、


「可愛いは正義」


というワード。


“正義”には「正しい道理や人として行うべき正しいこと」という意味があり、


「社会の基準や、互いが安心して暮らすための心の指針。人間行為の正しさ」という意味も


持っています。


つまり、“かわいいこと”は人間の正しさであり、


“かわいい人”を見て安心をすることもあるということ。


その正義を否定する理由はなく“かわいいだけで良い”と感じているのかもしれません。





【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。


https://wakamono-research.co.jp/media/high-school-mindset-looks/



また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、


“全国９割の高等学校とのネットワーク”


“全国５万人以上の若者ネットワーク”


を最大限に活かし、


既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトではできない


“オンリーワン”のマーケティング・調査が可能となっております。


企業様・媒体様からのご依頼も受け付けております。


以下HP/お電話でお気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。


https://wakamono-research.co.jp/




調査期間 2025.9.30～2025.10.15


調査機関 株式会社ワカモノリサーチ


調査対象 全国の現役高校生（男女）


有効回答数 479名


調査方法 インターネットリサーチ




【本調査結果（画像）の引用・転載について】


本調査の一部を引用・転載される場合には、


出典として「ワカモノリサーチ」


URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）


の併記をお願いいたします。



――――――――――――――――――――――――――――――――――


【本リリースに関するお問い合わせ先】


株式会社 ワカモノリサーチ


MAIL：contact@wakamono-research.co.jp


TEL：0120-993-703


――――――――――――――――――――――――――――――――――