【京都 蔦屋書店】蓮輪友子の個展「Happy trigger」を12月13日（土）より開催。旅先や日常の風景を抽象化し、記憶の残像や感情の揺らぎを表現する。

【京都 蔦屋書店】蓮輪友子の個展「Happy trigger」を12月13日（土）より開催。旅先や日常の風景を抽象化し、記憶の残像や感情の揺らぎを表現する。