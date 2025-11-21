株式会社レポートオーシャン、「“JAPAN’S FOOD” EXPORT FAIR WINTER 2025」特集記事を公開
[株式会社レポートオーシャン（東京都）は、RX Japanが主催する国際食品輸出展示会「“JAPAN’S FOOD” EXPORT FAIR WINTER 2025」の特集記事を公開しました。本展示会は2025年12月3日～5日の3日間、幕張メッセで開催されます。]
株式会社レポートオーシャンは、RX Japan株式会社が主催する国際食品輸出展示会 「“JAPAN’S FOOD” EXPORT FAIR WINTER 2025（食品輸出専門展）」 の最新特集を自社ウェブサイトにて公開したことを発表いたします。
本展示会は、日本の食品輸出産業を世界に発信する重要な国際イベントとして位置づけられており、日本の輸出対応食品・地域特産品・希少性の高い食品・飲料が一堂に集まります。
2025年の冬開催では、約 500社の出展企業 と 15,000名の来場者 が見込まれており、併催展（JFEX、Food LogiX）を含めて、国内外バイヤーとの活発な商談が期待されています。
「“JAPAN’S FOOD” EXPORT FAIR WINTER 2025（食品輸出専門展）」 https://www.jfex.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=jfexpressrelease&utm_medium=referral&utm_source=reportocean
■ 事前アポイントメントシステム
来場者は、事前に出展企業との商談予約が可能なシステムを利用することができます。
■ 輸出実務セミナー
展示会では、輸出手続き、ラベル表示、物流に関する専門セミナーが実施され、実務に役立つ情報が提供されます。
■ ホストバイヤープログラム
選定された海外バイヤーには、
ビザサポート
ホテル手配
VIPラウンジ利用
事前商談設定
などのサポートが提供され、効率的なビジネス展開が可能です。
■ 株式会社レポートオーシャンによる特集ページ
展示会に関する詳細は、弊社イベントページにてご確認いただけます：
https://www.reportocean.co.jp/events/jfex-2025
■ 来場登録（無料）
食品・飲料業界関係者の方は、以下より無料で事前登録できます：
https://www.jfex.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=jfexpressrelease&utm_medium=referral&utm_source=reportocean
【RX Japanについて】
RX Japanは、食品、エネルギー、IT、化粧品、医療など幅広い分野で年間90以上の展示会を開催し、産業の発展とビジネス機会の創出に貢献しています。
【会社概要：株式会社レポートオーシャン】
ＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社は、市場調査およびコンサルティングの分野において7年以上の実績を持つリーディングカンパニーです。正確で信頼性の高いデータ、高度な分析的研究ソリューション、カスタムコンサルティング、深いデータ分析を提供し、クライアントの戦略立案と成長を支援しています。
当社のリサーチサービスは、クライアントがデータドリブンな意思決定を行い、市場予測を理解し、将来の機会を捉えることを可能にします。
対応分野は、テクノロジー、化学、製造、エネルギー、食品・飲料、自動車、ロボティクス、パッケージング、建設、鉱業、ガスなど多岐にわたります。
■ 会社概要
会社名：ＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社
法人番号：4010001241118
所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀４丁目４番４号３階
電話番号：03-6899-2648
FAX：050-1724-0834
事業内容：市場調査・コンサルティングサービス
ウェブサイト：https://reportocean.co.jp
■ 本件に関するお問い合わせ先
ＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社 広報担当
電話：03-6899-2648
FAX：050-1724-0834
E-mail：sales@reportocean.co.jp
https://www.reportocean.co.jp/events
