¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó ¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á ¡Á¥Æ¡¼¥Þ¶¦Í¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Á¡×¤ò³«ºÅ
VUCA»þÂå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºòº£¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½ÐÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Á°¼çµÁ¤Ç¤ÏÈ¯Å¸¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨ WeWork ¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡ÖÁ´¹ñ40µòÅÀ°Ê¾å¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WeWork ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢²ÝÂêÈ¯¸« ¢ª ²ÝÂê¤Î¶¦Í ¢ª ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏÈ¯ ¢ª ¶¦ÁÏ¡¿¶¨¶È¡¡¤È¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤¬»Ù±ç¤·¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼ï¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤Ø¤È°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤¹¡£
8·î25Æü¡¢²ÝÂêÈ¯¸«¤Î¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¥µ¥í¥ó ¡½ ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡õ¥ß¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢9·î10Æü¡¢WeWork ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á ¡Á¥Æ¡¼¥Þ¶¦Í¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¼ç¤Ë¡Ö¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌ¤Íè¡×¤ä¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à4¼Ò¤ÎÂç´ë¶È¤¬¡¢¶¦ÁÏ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Æ¡¼¥Þ¡¦²ÝÂê¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¶¨¶È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÈ¯·¡¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡Ö²ÝÂê¶¦Í¥Ñ¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î²ÝÂê¶¦Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏÈ¯¡×¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬¡¢11·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Ô¥Ã¥Á & ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Êhttps://client.hub.wework.co.jp/simpleForm/3616a3b4-6646-480b-971f-41bf032ac5f5¡Ë¤Ë¤ÆÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á¡×·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó ¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á ¡Á¥Æ¡¼¥Þ¶¦Í¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Á
Æü»þ¡§9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë18:30-20:30
¾ì½ê¡§WeWork ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É
ÅÐÃÅ´ë¶È¡§
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò ¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬ÉôÄ¹ ÀÐÀî ¾¡Î´ »á
³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£ÒÅìÆüËÜ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼±þÍÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ »³ÅÄ ¹¯¹° »á
ÉÙ»ÎÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹Åý³çÉô¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥·¥¹¥Æ¥àÉô ÉôÄ¹ ÌçÃ« ¹À²ð »á
»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ëITËÜÉô ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô
Ã´Åö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ °ÂÆ£ Íµ»Ò »á
»²²Ã¿Í¿ô¡§Ìó55¿Í¡Ê¤¦¤Á³°Éô25¿Í¡Ë
¡ ¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ ¼èÄùÌò ¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬ÉôÄ¹ ÀÐÀî ¾¡Î´ »á
¡Ö¡ØTransform your Japan experience from complex to captivating¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Î¡ØÎ¹»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ù»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Å´Æ»ÍøÍÑ»þ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òAI¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ë¬ÆüÎ¹¹ÔÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µá¤á¤ë¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Áü¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢²¤ÊÆ¿Í¤Î¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤äÓÏ¹¥¡¢²¤ÊÆ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤·¡¢Ê¸²½Åª¡¦¸À¸ìÅª¤Ê¾ãÊÉ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ëÊý
Î¹¹Ô¼Ô¼«¿È¤â¸À¸ì²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀøºßÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òÈ¯·¡¤Ç¤¤ëÊý
Åìµþ¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦ÃÏ·Á¤ÈºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍ»¹ç¤·¡¢²¤ÊÆ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Îò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ëÊý
ÆÃ¤Ë¡¢³¤³°¤È¤ÎÉý¹¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ë´ð¤Å¤¯Å°ÄìÅª¤Ê¸¡¾Ú¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢²¤ÊÆ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÅìµþ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¢ ³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£ÒÅìÆüËÜ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼±þÍÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ »³ÅÄ ¹¯¹° »á
¡Ö2025Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤µ»½Ñ¤ª¤è¤ÓPoC¡Ê¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
IoTÁ´ÈÌ¡¿¥»¥ó¥µ¡¼
ºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸¡¾Ú¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æ¡¿¥¢¥×¥ê³«È¯
¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤ª¤è¤ÓWeb3Á´ÈÌ
Å´Æ»¤ª¤è¤ÓJR¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅù¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢
ÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½ÐÅù¡¢³èÀ²½¤Î¤ª¤±¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢
£Ê£ÒÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢µ»½Ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶È¤ÎÊý¡¹¡¢Àè¤º¤ÏPoC¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤âÇ®°Õ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÊÊý¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ËÉÙ¤ÊÊý¤È¤Ï¤¼¤Ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
➂ ÉÙ»ÎÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹Åý³çÉô ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥·¥¹¥Æ¥àÉô ÉôÄ¹ ÌçÃ« ¹À²ð »á
¡Ö»ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î¸½ÃÏÈ÷¤¨ÉÕ¤±¡¢»î¸³Ä´À°¡¢Ç¼Æþ¡¢ÊÝ¼é¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢¤Þ¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢
¼ÒÆâ¤ÎÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¤òÅÁ¾µ¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¡Ê¼ÒÆâ¤Îºî¶È¼ê½ç¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤º³ºÙ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä°ÅÌÛÃÎ¤Î·Ñ¾µ¤â³ð¤¨¤¿¤¤¡Ë
ÊÝ¼éÅÀ¸¡¤Ç³°¤·¤¿Àþ¤ÎÀÜÂ³¥ß¥¹¤Ë¤è¤ëÀßÈ÷»ö¸Î¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤¡ÊÈ×Æâ¤ò²èÁü¤ÇµÏ¿¤·¡¢ÅÀ¸¡¸å¤Ë²èÁü¤Ç¾È¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ë
¤¦¤Ã¤«¤ê´¶ÅÅ¤òÍ½ËÉ¤·¤¿¤¤¡Ê¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë·¿Ã¼Ëö¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡Ë
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µá¤á¤ë¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Áü¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÊý¡Ù¡ØÁÏÂ¤ÎÏ¡¦ÁÛÁüÎÏ¤¬Ë¤«¤ÊÊý¡Ù¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°ì½ï¤Ë¼Ò²ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ »°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ëITËÜÉô ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô
¡¡Ã´Åö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ °ÂÆ£ Íµ»Ò »á
¡Ö»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢³èÎÏ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¡ÖÆÈÁÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô¤Ç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬º£¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥¢¥»¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤È²¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¤¤È¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³§ÍÍ¤ä´Ä¶¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÌÜÀþ¤ÇºÆÄêµÁ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¡¦¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î³èÍÑ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤¼¤Ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¡ÊÆÃ¤ËÀ¸À®AI¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈAI¡¢Web3¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°Ê³°¤Îµ»½Ñ¤âÂç´¿·Þ¡Ë¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼»Ö¸þ¤Îµ»½Ñ¤ä³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¶¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿Ì¤Íè¤òÉÁ¤±¤ëÊý¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Î¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ô¥Ã¥Á¤Î¸å¤Ï¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤Ï¡¢
¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤¿¼«¼Ò¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¾ì¤ä¡¢Æ³Æþ»öÎã¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿²ÝÂê¤ò»ý¤ÄÂç´ë¶È¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¡×
¡ÖÂç´ë¶È¤Î»ý¤Ä²ÝÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤¬Ê¹¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÄó°Æ¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¼¡²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶¦Í¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿Âç´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢
¡ÖÂ¾¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÇ®ÎÌ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¡¢¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Ô¥Ã¥Á & ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Êhttps://client.hub.wework.co.jp/simpleForm/3616a3b4-6646-480b-971f-41bf032ac5f5¡Ë¤Ï11·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
WeWork ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Æþµï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤ä²ÝÂê¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¤ò°é¤à´Ä¶¡×¤ÎÃæ¤Ç WeWork ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¦¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤ËÇ®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£Ç®°Õ¤¢¤ëÊý¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
