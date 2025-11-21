【JR西日本グループ発】新ブランド「TRANGIS←（トランジス）」本格展開！公共サインがアートへ昇華 デザインで社会と地域をつなぐ

JR西日本グループの関西工機整備株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：飯島 宏康）は、当社がデザインした印刷製品に関する新たなブランド「TRANGIS←（トランジス）」を本年10月より始動し、より身近に感じていただけるデザイン・製品の展開を推進しております。

■新ブランド「TRANGIS←」始動の背景と今後の展望

私共の印刷事業はこれまで、鉄道車両のラッピングをはじめ、駅や工場などの案内サインなど、鉄道関連製品のデザインや地域プロジェクトへの参画を通じて成長してまいりました。その中で、「デザインを通じて、人と人、地域や社会との新しい繋がりを生み出すこと」が私共の使命であると強く考えるようになりました。その想いを具現化する新たな挑戦として、デザインの力で新しい価値を提案するブランド「TRANGIS←」を立ち上げました。

今後さらにブランドを広く浸透させ、引き続き、地域・社会との絆を深める取り組みを進めてまいります。

※「TRANGIS←」は関西工機整備株式会社の登録商標です。

関西工機整備株式会社公式ウェブサイトはこちら

https://www.kan-sei.co.jp/

■「第9回 鉄道技術展」への出展

この度、ブランド始動後初の大型展示として、2025年11月26日（水）から11月29日（土）まで、幕張メッセにて開催される「第9回 鉄道技術展」に出展いたします。

ぜひ会場にお越しいただき、弊社の取り組みや製品をご覧いただくとともに、本展示会を通じて皆様とのネットワークを拡大し、新たなビジネスチャンス創出の機会としたいと考えています。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開催概要

開催日：2025年11月26日（水）～11月29日（土）

開催時間：10:00～17:00（※最終日のみ16:00まで）

開催場所：幕張メッセ 4・5・6・7・8ホール

弊社ブース：第7ホール

公式サイト：https://www.mtij.jp