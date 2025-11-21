Luma AI、HUMAINおよびパートナー企業主導のシリーズCで9億ドルを調達し、サウジアラビアで2ギガワット規模のAIスーパークラスターに参画







新たな資本およびコンピュート・インフラにより、Luma AIは現実をシミュレーションし、人間を物理世界で支援するマルチモーダルAGIへの道のりを加速。

HUMAINは、世界最大級のAIコンピュート・クラスターとなるProject Haloを構築し、LLM（大規模言語モデル）に続くAIの次のステップであるWorld Modelsの学習を含んでいる。これは、エンターテインメント、マーケティング／ブランド、教育、世界理解、ロボティクス産業にまたがる、1兆ドル規模になり得る機会となる。

このパートナーシップには、アラビア語および地域のデータで学習したAIモデルを構築する取り組みであるHUMAIN Createが含まれており、MENA（中東・北アフリカ）地域の企業および政府が文化的に適合したAIを導入できるよう支援する。

カリフォルニア州パロアルト&ワシントン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- マルチモーダルAGI（汎用人工知能）を構築する先端人工知能企業であるLuma AIは、シリーズC資金調達として9億ドルを調達したことを発表しました。本ラウンドは、グローバルなフルスタックAIソリューションを提供するPIF（パブリック・インベストメント・ファンド）傘下のHUMAINが主導し、AMDベンチャーズに加え、既存投資家であるアンドリーセン・ホロウィッツ、アンプリファイ・パートナーズ、マトリックス・パートナーズが主要な出資として参加しています。

(L-R) Amit Jain, CEO of Luma AI, and Tareq Amin, CEO of HUMAIN, at the U.S.-Saudi Investment Forum in Washington, D.C., where Luma AI announced its $900 million Series C and partnership on Project Halo - a 2-gigawatt AI supercluster in Saudi Arabia that will power next-generation World Models and accelerate the path toward Multimodal AGI.

今回のシリーズCは、生成し、理解し、物理世界で操作が可能なAIであるマルチモーダル汎用知能を構築するという同社の使命におけるマイルストーンとなります。これらの次世代AIシステムを学習・展開するため、Luma AIはHUMAINの顧客となり、HUMAINはサウジアラビアで2ギガワット規模のAIスーパークラスターであるProject Haloを構築します。これにより、Project Haloは世界最大級のコンピュート・インフラ整備プロジェクトの1つとなります。

ワシントンD.C.で開催された米国・サウジ投資フォーラムにおいて、ムハンマド・ビン・サルマン・アール＝サウード皇太子殿下の訪米に合わせて発表され、両社はマルチモーダル知能の最前線を前進させるための共同ロードマップを公開しました。今回の新たな資金およびインフラにより、Luma AIは大規模なWorld Modelsの学習を進める取り組みを加速します。World ModelsはLLMを超える基盤AIであり、動画・音声・言語に残された人類のデジタルフットプリントから学習し、ロボティクス、エンターテインメント、広告、ゲーム、そしてパーソナライズド教育において現実を理解しシミュレーションするHUMAIN Create内で製品を、グローバル規模で構築することを可能にします。

「HUMAINは、Luma AIが爆発的に成長する次の段階にとって理想的なパートナーです」と、Luma AIの最高経営責任者（CEO）兼共同創業者であるアミット・ジェインは述べています。「人類を物理世界で支援し、宇宙への理解を広げるAIを創造するためには、動画、画像、音声、言語に含まれる、概ね人類全体のデジタル記憶に相当する1000兆トークン規模の情報から学習できるシステムを構築する必要があります。HUMAINは最先端のコンピュート・インフラを驚異的なスピードで展開しており、こ兆はLuma AIの使命を達成するうえで極めて重要です。また当社は、カスタマイズドモデル、ゴー・トゥ・マーケット戦略、そして最先端機能の展開にわたり深く連携し、マルチモーダルAIのためのエンド・ツー・エンドのバリューチェーンを構築します。」

「今回の投資は、HUMAINの哲学における重要な点を強調しています。私たちはAIの次の波に資金提供するだけでなく、それを可能にするフルバリューチェーンそのものを構築しているのです」と、HUMAINのCEOであるタレック・アミン氏は述べています。「Luma AIは、マルチモーダルの世界モデルの限界を押し広げる、米国拠点の卓越したグローバル先端スタートアップです。彼らの技術的な志の高さ、研究のスピード、そして基盤的なブレークスルーを実際の製品へと結び付ける確かな能力は、HUMAINのビジョンと独自の形で一致しています。Luma AIへの当社の投資とHUMAINの2ギガワット・スーパークラスターを組み合わせることで、マルチモーダル知能を最先端レベルで学習・展開・拡大する体制を整えることができます。このパートナーシップは、資本・コンピュート・能力がどのように結び付くかについて、新たなベンチマークを打ち立てます。」

新たな2ギガワット・スーパークラスターは、マルチモーダルAIインフラにとって大きな飛躍を示します。Lumaは、現行の最先端大規模言語モデル（LLM）の1,000～10,000倍の情報量にあたるペタ規模のマルチモーダル・データで効率的に学習できる技術を開発しており、AIを実世界のタスクに役立つものにします。このクラスターには、これらのモデルをグローバルにリアルタイムで提供するために設計された次世代の推論システムも搭載されます。「宇宙を理解しシミュレーションできるモデルを構築するためには、このレベルのシステムおよびアルゴリズムの統合が不可欠なのです」とジェインは付け加えています。

Luma AIの旗艦モデルであるRay3は、基盤研究をスケーラブルな商用製品へと転換するLuma AIの能力をすでに示しており、アドビのグローバル製品およびソリューションに組み込まれるなど、スタジオ、広告代理店、ブランドなどで幅広く導入されています。今回の新たな資金調達により、Luma AIはエンターテインメントおよび広告分野で築いたリーダーシップを、シミュレーション、デザイン、ロボティクス分野へと拡大していく計画です。

既報のとおり、Luma AIはHUMAIN Createにおいて最初に導入されたモデル群であり、HUMAIN Createは、アラビア語圏向けに設計された主権AIモデルおよびエンド・ツー・エンド製品の構築に焦点を当てた地域イニシアチブです。これらのモデルは文化的背景、視覚的なニュアンス、言語の多様性を理解し、クリエイター、企業、政府が、自らのアイデンティティ、価値観、主権を反映したAIを採用できるようにします。

Luma AIについて

Luma AIは、生成・理解・物理世界での操作が可能なマルチモーダル汎用知能を構築しています。同社の旗艦プラットフォームであるDream Machineは、世界中のクリエイターがプロ品質の動画や画像を生成できるようにします。2025年、Lumaは、物理的に正確な動画、アニメーション、ビジュアルを生成できる世界初の推論型動画モデルであるRay3を発表しました。Lumaのモデルは、アドビやアマゾン ウェブ サービス（AWS）を含む主要エンターテインメントスタジオ、広告代理店、テクノロジーリーダーによって活用されており、サブスクリプションまたはAPIを通じて利用可能です。同社は、HUMAIN、アンドリーセン・ホロウィッツ、アマゾン、AMDベンチャーズ、NVIDIA、アンプリファイ・パートナーズ、マトリックス・パートナーズ、そしてテクノロジーおよびエンターテインメント分野のエンジェル投資家による支援を受けています。

HUMAINについて

HUMAINはPIF傘下の企業であり、次世代データセンター、ハイパーパフォーマンスのインフラおよびクラウドプラットフォーム、アラブ世界で構築された世界最先端のアラビア語LLMを含む高度なAIモデル、そして深い業界知見と実世界での実行力を組み合わせた変革的AIソリューションという4つの中核分野にわたり、フルスタックAI機能を提供するグローバルな人工知能企業です。

HUMAINのエンド・ツー・エンドモデルは、公的機関および民間企業の双方に対応し、あらゆる産業で指数関数的な価値を引き出し、人間とAIのシナジーによって変革を促し、能力を強化します。HUMAINは、業界特化型AI製品の拡大するポートフォリオを有し、知的財産のリーダーシップと世界規模での人材優位性を推進するという中核的使命を掲げており、グローバル競争力と国家としての独自性を実現するために設計されています。

