西洋野菜を使用したサラダメインのデリカテッセン専門店「GONNA DAYS(ゴナデイズ)」(運営：Mr.LAND株式会社〈東京都千代田区、代表取締役社長：名塚 令〉)は、2025年12月3日(水)～12月9日(火)までの1週間、「マルイファミリー溝口」にて3度目となるPOP UPを開催いたします。これまでの出店では多くのお客様にご好評をいただき、「また出店してほしい」「もう一度食べたい」といった嬉しいお声を多数いただきました。そのご期待にお応えし、このたび3度目の開催が実現いたしました。今回も、自社農園で育てた新鮮な西洋野菜を使用した、彩り豊かなインナービューティーサラダを豊富にご用意しております。素材本来の美味しさを引き出した、心と身体を満たすラインナップをぜひお楽しみください。みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

◆商品ラインナップ ※写真はイメージです。

10種野菜のボリュームサラダ～和風海苔ドレッシング～

1個 レギュラーサイズ \1,382/ハーフサイズ \734(税込)10種類の新鮮な野菜を1ボウルに盛り合わせた、彩り豊かで栄養バランスの良い定番サラダ。食材の持ち味を引き立てる風味豊かな海苔ドレッシングを組み合わせ、野菜本来の味わいとそれぞれの食感がお楽しみいただけます。毎日でも食べたくなる、ヘルシーで満足感のあるGONNA DAYSのシグニチャーサラダです。

サバとシトラスハーブの地中海風サラダ～シトラスビネガードレッシング～

1個 レギュラーサイズ \1,728/ハーフサイズ \896(税込)オメガ3(n-3)脂肪酸が豊富なサバのハーブマリネを主役に、ビーツ、トマト、オリーブ、カッテージチーズを合わせた爽やかな色合いの一品です。レモンの酸味とハーブの香りが広がる自家製シトラスビネガードレッシングでさっぱりとした仕上がりとなっており、地中海風の味わいを楽しめます。

アボカドとグリルチキンのメキシカンサラダ～ケイジャンスパイシードレッシング～

1個 レギュラーサイズ \1,782/ハーフサイズ \940(税込)ケイジャンスパイスを効かせ香ばしくグリルしたチキンに、クリーミーなアボカドを豪快にトッピング。スーパーフードとして人気のキヌアを加え、香ばしく炙ったトウモロコシ、トマト、ケール、レタス、チーズなど、色鮮やかな食材をバランス良く組み合わせました。コク深くスパイシーなメキシカン風ドレッシングが全体の味わいをまとめ、食べ応え満点です。

照り焼きチキンと3種デリの和風サラダ～胡麻味噌ヨーグルトドレッシング～

1個 レギュラーサイズ \1,782/ハーフサイズ \940(税込)ヨーグルトを使用した特製タレに漬け込んだ照り焼きチキンをメインに、塩麹とりんご酢で仕上げた3種のきのこのマリネ、ひじきを入れた塩きんぴら、ブロッコリーとかぼちゃのサラダ、3種のデリをトッピング。1ボウルでひとくちごとに異なるデリのうま味が広がり、さまざまな味の層を楽しめる贅沢な和風サラダです。

◆GONNA DAYSオリジナルクリアファイルプレゼント

当日ご購入いただいたお客様で、GONNA DAYS公式LINEに新規友だち登録をしてくださった方へ、GONNA DAYSのルーツであるLAの世界観をPOPに落とし込んだオリジナルのクリアファイルを1枚プレゼント！※2種のうちお好きな1枚をお選びいただけます。※数量限定のため、なくなり次第終了となります。※クリアファイルは配布状況等により、種類の限定や内容が変更となる場合がございます。

◆POP UP STORE出店情報

【開催期間】2025年12月3日(水)～12月9日(火)【開催場所】マルイファミリー溝口 1階 カレンダリウム【営業時間】10:30～20:00【住所】〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1【最寄駅】JR南武線「武蔵溝ノ口」駅北口から約3分 東急田園都市線・東急大井町線「溝の口」駅東口から約4分【開催期間中の問い合わせ先】 https://gonnadays.com

◆GONNA DAYSとは

GONNA DAYSは“より豊かで彩りのある、あなたらしいインナービューティーを”をテーマに、西洋野菜を主軸に身体の内側から健康と美を追求するインナービューティーブランドです。健康と美容の流行の先駆けであるアメリカ・ロサンゼルスの食生活に欠かせない西洋野菜に着目し、千葉県山武市に自社農園「Mr.ベジろべぇー」を開園いたしました。 西洋野菜は色鮮やかで野菜の味が濃く、栄養価も高いことから日本でも注目されています。西洋野菜をとり入れ、健康意識を高めながら日常に寄り添う華やかな食卓をGONNA DAYSは提供いたします。ブランド名に込めた「GONNA」の精神〈ポジティブな変化と成長のプロセス〉を大切に、日常の食生活に彩りを加え、未来の自分を誇れるような健康と美容をサポートいたします。

【住所】 東京都杉並区清水 3-9-9 1F【営業時間】 11:00-18:30【営業日】 金・土曜日【TEL】 03-6273-4518【Homepage】https://gonnadays.com【Instagram】https://www.instagram.com/gonnadays【YouTube】https://www.youtube.com/@gonnadays 【TikTok】https://www.tiktok.com/@gonna_days

◆西洋野菜を作る自社農園「Mr.ベジろべぇー」

千葉県山武市にある自社農園「Mr.ベジろべぇー」では、西洋野菜を中心に、有機の里づくりを目指す土地で丁寧な野菜作りを行なっています。農園のある千葉県山武市は、北総台地と呼ばれ、寒暖差のある環境により、美味しい野菜が育ちます。専任スタッフが手作業で草抜きも行い、一つ一つの野菜を大切に育てています。【Instagram】https://www.instagram.com/mr.vegerobe