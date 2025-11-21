ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：黒田真一）がマネジメントするリーグＨ（運営：一般社団法人日本ハンドボールリーグ）所属のジークスター東京は、2025年12月13日のホーム戦において、エキシビションマッチ「ZEEKSTAR TOKYO FUTURE GAMES（以下、FUTURE GAMES）」を開催することをお知らせします。

本マッチでは関東学生ハンドボール一部リーグに所属する順天堂大学と明治大学が対戦します。25年秋季リーグでは勝ち点1差で順位を分けた両チームによる好カードです。なお明治大学は第68回高松宮記念杯全日本学生選手権（全日本インカレ、25年11月）で初優勝を果たしました。

FUTURE GAMESは次世代を担うハンドボーラーたちに日本最高峰のリーグ戦の雰囲気とプロの舞台を体験してもらうプロジェクトです。22年の開始以来これまで20回開催され、のべ58チーム（11月22日開催予定を含む）が参加しました。本プロジェクトではジークスター東京のホーム戦会場にて音楽や照明による華やかな演出が施されたコートに立ち大勢の観客の前でエキシビションマッチをプレーしたあと、ジークスター東京の公式戦を観戦します。日本ハンドボール界の最高峰であるリーグＨの舞台を体験することでプロハンドボーラーを将来の夢のひとつにしてもらいたいと考えています。 ジークスター東京は今後もハンドボールの未来を担う若者を支援し、日本のハンドボール界を盛り上げていきます。

参加校のコメント

順天堂大学ハンドボール部 河田 浩貴 監督

この度は、素晴らしい会場・環境で、今年度最強の明治大学と対戦させていただけること、感謝申し上げます。順天堂大学は新チームで挑戦心と団結力を存分に発揮し、学生チャンピオンに挑みます。勝敗以上に熱意と感動を共有できる場になるよう頑張ります。

明治大学ハンドボール部 加藤 良典 監督

この度は、リーグHという素敵な会場でこのような機会をいただき、感謝申し上げます。先日の全日本学生選手権大会では、粘り強いディフェンス、スピードと連携を生かした多彩なオフェンスで、創部史上初の優勝を達成することができました。明治大学ハンドボール部の魅力を皆さんにお伝えできるよう、頑張りたいと思います！

FUTURE GAMES概要

日にち：12月13日（土）会 場：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館、東京都墨田区錦糸4-15-1 錦糸公園内）時間、イベント内容：15時～15時50分ごろ エキシビションマッチ 順天堂大学 対 明治大学16時ごろ ジークスター東京の選手と記念写真を撮影17時～18時30分ごろ ジークスター東京 対 アルバモス大阪高石の試合を観戦チケット購入、当日詳細：[12月13日観戦案内]{https://www.zeekstar.tokyo/news/game/23977/}※当日の進行により内容や時間に多少の変更が出る可能性があります。※入場にはジークスター東京の試合観戦チケットが必要です。

