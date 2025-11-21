こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北の大地・北海道札幌市で2店舗目の出店 全席個室「じぶんどき」札幌すすきの駅前店が11月27日オープン
株式会社第一興商（以下、当社）は、落ち着きと上品さが息づく和モダン空間でゆったりと過ごせる、全席個室「じぶんどき」札幌すすきの駅前店（北海道札幌市）を2025年11月27日にオープンします。
豊かな自然と冷涼な気候が育む食材に恵まれた北の大地・北海道札幌市で2店舗目の出店です。和食に洋の素材を組み合わせた創作料理と、全国各地から選び抜いた日本酒を中心に料理との相性やお客様の好みに合わせて楽しめる110種類以上ものドリンクをご用意しています。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■全席個室 じぶんどき札幌すすきの駅前店 店舗概要
開店日：2025年11月27日(木)
所在地：北海道札幌市中央区南3条西3-3 G DINING札幌 4F
電話番号：011-206-1645
アクセス：札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 1番出口 徒歩3分
札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅2番出口 徒歩3分
札幌市営市電すすきの駅 徒歩3分
駐車場：なし
営業時間：平日 17:00〜23:30
土・日・祝 16:00〜23:30
定休日：なし
店舗面積：192.63平方メートル
座席数：70席（宴会最大32名）
メニュー数：フード73種類／ドリンク114種類
平均客単価：4,200円
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://jibundoki.dkdining.com/susukino/
運営会社：株式会社第一興商
■おすすめメニュー
※ 価格は全て税込
おまかせ天ぷら 8種盛り合わせ 2,189円
蟹とイクラの土鍋ごはん1人前 1,485円（写真は2人前）
おばんざい各種 418円
揚げじゃことひらひら大根のサラダ 869円
大山どりと葱の塩焼き 1,419円
和ティラミス 715円
日本酒（イメージ） 583円〜
◇じぶんどき
和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理や、天ぷらと土鍋ごはんを、日本酒をはじめとした充実のドリンクメニューとともに提供します。
店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する “時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、11月27日時点で24店舗の展開となります。
DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：
https://dkdining.com/shop/jibundoki/
豊かな自然と冷涼な気候が育む食材に恵まれた北の大地・北海道札幌市で2店舗目の出店です。和食に洋の素材を組み合わせた創作料理と、全国各地から選び抜いた日本酒を中心に料理との相性やお客様の好みに合わせて楽しめる110種類以上ものドリンクをご用意しています。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■全席個室 じぶんどき札幌すすきの駅前店 店舗概要
開店日：2025年11月27日(木)
所在地：北海道札幌市中央区南3条西3-3 G DINING札幌 4F
電話番号：011-206-1645
アクセス：札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 1番出口 徒歩3分
札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅2番出口 徒歩3分
札幌市営市電すすきの駅 徒歩3分
駐車場：なし
営業時間：平日 17:00〜23:30
土・日・祝 16:00〜23:30
定休日：なし
店舗面積：192.63平方メートル
座席数：70席（宴会最大32名）
メニュー数：フード73種類／ドリンク114種類
平均客単価：4,200円
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://jibundoki.dkdining.com/susukino/
運営会社：株式会社第一興商
■おすすめメニュー
※ 価格は全て税込
おまかせ天ぷら 8種盛り合わせ 2,189円
蟹とイクラの土鍋ごはん1人前 1,485円（写真は2人前）
おばんざい各種 418円
揚げじゃことひらひら大根のサラダ 869円
大山どりと葱の塩焼き 1,419円
和ティラミス 715円
日本酒（イメージ） 583円〜
◇じぶんどき
和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理や、天ぷらと土鍋ごはんを、日本酒をはじめとした充実のドリンクメニューとともに提供します。
店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する “時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、11月27日時点で24店舗の展開となります。
DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：
https://dkdining.com/shop/jibundoki/