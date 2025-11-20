Business Mixer 2025 Japan 開催決定！【2025年11月27日】

■ イベント概要

Port of Gdańsk Authority SA

「Business Mixer 2025 Japan」は、ポーランド最大の港湾であるグダニスク港（Port of Gdańsk）が、日本を舞台に開催する国際ビジネス・マッチングイベントです。日本とポーランドおよび中東欧をつなぐ海運・物流、造船、港湾技術、サステナビリティ分野の最新動向を背景に、両国の企業・産業界における協業機会を促進します。

日時： 2025年11月27日（木）9:00~17:00

場所： アンダーズ東京（東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ森タワー 51階＆52階）

主催： グダニスク港湾公社（Port of Gdańsk）

協賛：ポーランド共和国インフラ省

イベントパートナー：ポーランド投資・貿易庁、Invest in Pomerania

参加費：無料

定員： 120名 ※定員に達し次第、申込締切となります。

■ プログラム内容

ご参加登録はこちらから :https://mixer.portgdansk.pl/jp.phpページ下部のフォームに記入し、お申込みください。

08:30～09:00 受付

09:00～09:15 開会式・歓迎のご挨拶（グダニスク港社長、

09:15～10:00 パネルディスカッションI「ポーランドと日本間の物流および海運」

10:15～11:00 パネルディスカッションII「多様な産業分野におけるポーランド企業との協業の可能性」

11:15～12:00 パネルディスカッションIII「急成長を続ける世界でのサステナビリティの課題」

12:15～15:00 B2Bミーティング（イノベーティブなポーランド企業約20社によるショートプレゼンテーションおよびネットワーキング）

15:00～17:00 懇親ランチョン（着席形式）

※パネルディスカッションには、日本・ポーランドの民間・行政機関でご活躍の皆様がご登壇予定です。

■ 開催の背景・目的

ポート・グダニスクは、バルト海南端に位置する戦略的港湾であり、スカンジナビア諸国やアドリア海沿岸諸国との海上物流ルートを支え、欧州を越えてアジア・米国まで航路を持つコンテナ拠点です。

日本は海運・造船・港湾技術革新の世界的プレーヤーであり、アジア市場参入を目指す中東欧諸国、とりわけポーランド企業にとって、戦略的パートナーを得るうえで重要な国です。

本イベントを通じて、両国の企業が物流・海運・製造・技術・サステナビリティ分野での協業を加速し、新たなビジネスモデルや市場チャンスを創出することを目指しています。

■ 参加対象者・メリット

- 物流・海運事業者、港湾・造船・海技術分野の企業・団体- ポーランド市場やヨーロッパ市場への進出を検討する日本企業- 日本・ポーランド間および中東欧域でのビジネス機会を探る企業・投資家

参加することで、最新の物流・海運トレンドを学び、ポーランド側企業との直接対話（B2Bミーティング）を通じてパートナーシップ構築のチャンスを得ることができます。

ご参加登録はこちらから :https://mixer.portgdansk.pl/jp.phpページ下部のフォームに記入し、お申込みください。