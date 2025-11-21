¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
freee¤È¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¤¬¿Í»öÏ«Ì³BPOÎÎ°è¤Ç¶¨¶È¤ò³«»Ï¡¡¼¡À¤ÂåBPaaS¤òÄó¶¡¤Ø
https://digitalpr.jp/table_img/2693/123045/123045_web_1.png
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¡¢BPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆáÃ«²íÉÒ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¡×¡Ë¤È¿Í»öÏ«Ì³ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëBPaaS¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£BPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
¶áÇ¯¡¢DX¿ä¿Ê¤äÆ¯¤Êý²þ³×¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¾ðÊó³«¼¨¤ÎµÁÌ³²½¤Ê¤É¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ä¶ÈÌ³¤ÎÁªÂò¤È½¸Ãæ¤Ï¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BPaaS¤Î¸úÎ¨À¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í»öÏ«Ì³ÎÎ°è¤ÎÉý¹¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò°ì³ç¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¡¢¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î½¸Ãæ¤Ë¤è¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤Ê¤É¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢freee¤È¤Î¿Íºà¸òÎ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î½¬½ÏÅÙ¤ò¹â¤á¡¢BPaaS¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Ë¤ÏBPaaS¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¤ÎBPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢KDDI¤È»°°æÊª»º¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢±Ä¶È»Ù±ç¡¢IT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢´ë¶È³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÊñ³çÅª¤ÊBPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢À¸À®AI¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¹âÅÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇBX¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤Ä¤è¤¯¡£¤¦¤Ä¤¯¤·¤¯¡£¤ª¤â¤·¤í¤¯¡£¡×¤ò¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤È´ë¶È¡¢¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÆáÃ«²íÉÒ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡1996Ç¯5·î ¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¥ê¥ó¥¯È¯Â 2023Ç¯9·î1Æü¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1¡¡¾®ÅÄµÞ¥µ¥¶¥ó¥¿¥ï¡¼
https://www.altius-link.com/
¢£¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼21F
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ähttps://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
