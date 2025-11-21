砂漠に眠る古代王国の遺構、土色の神殿が並ぶ宗教都市、アンデスへ続く高地の歴史都市―。ペルー北部には、マチュピチュとは異なるもうひとつのペルーが息づいています。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、2025年11月、ペルー北部を巡る新規モデルプランを発表。今回はペルー北部でおすすめの3つの都市（トルヒーリョ、チクラーヨ、カハマルカ）と、それらを訪れる厳選モデルプランをご紹介します。知られざるペルーの深層へ踏み込む、新しい旅がここから始まります。

◆知られざる文明が息づく、ペルー北部のおすすめ都市3選！

ペルー北部をめぐる旅は、古代文明の鼓動と人々の暮らしが溶け合う深い物語へと誘います。砂漠に栄えたモチェ王国とチムー王国の都トルヒーリョ、黄金文明の宝庫チクラーヨ、そして高地に佇む歴史都市カハマルカ。それぞれの街には、異なる文明が育んだ“北部の物語”があります。今回は、それら3つの都市が持つ魅力や見どころと、現地旅行会社おすすめの新規モデルプランをご紹介します。

【1】トルヒーリョ（Trujillo）

かつてモチェ王国・チムー王国の中心として栄えた砂漠の都トルヒーリョ。広大な遺跡群に残る彩色壁画や浮き彫りの彫刻の数々は、古代文明が築いた豊かな宗教世界と権力の象徴を今に伝えます。なかでもモチェ文化を代表する遺跡「太陽のワカ」「月のワカ」や、チムー文化の繁栄を今に伝える「チャン・チャン遺跡」は人気が高く、訪れる者を古代の時間へと引き込みます。交易と信仰が交錯したこの地では、歴史そのものが今も静かに脈打っています。

＜現地旅行会社直伝！おすすめポイント！＞

■プレ・インカ文明の象徴的な遺跡を1日で効率よく巡ることができる。■付近のビーチでは伝統的な「トトラ舟」の見学が可能。

【2】チクラーヨ（Chiclayo）

黄金文明が花開いたシカン文化と、モチェ文化の中心として知られるチクラーヨ。出土品を体系的に展示する「シパン王博物館」では、黄金に彩られた装身具や儀式具を通して、古代の権威と美意識を肌で感じることができます。さらに約26もの巨大なピラミッドと塚が点在する「トゥクメ遺跡」では、遺跡が持つ長い歴史と大迫力の佇まいに思わず驚嘆。豊かな文化と歴史が交差するこの地では、古代文明の精神性が今も静かに息づいています。

＜現地旅行会社直伝！おすすめポイント！＞

■街の中心部に位置する「魔女の市場」にはアンデスに古くから伝わる呪術や儀式にまつわる品が並び、謎めいた独特の雰囲気を感じられる。■「シパン王博物館」以外にも、近郊には「国立ブリューニング考古学博物館」や「シカン博物館」が点在し、博物館巡りも楽しめる。

【3】カハマルカ（Cajamarca）

アンデス高地に佇む古都カハマルカは、インカ帝国の運命を大きく揺るがした歴史の舞台として有名。旧市街にはコロニアル建築が点在し、白壁と石畳の街並みが静かな高地の空気と調和しています。なかでもインカ最後の皇帝アタワルパが幽閉された「身代金の部屋」は必見で、かつての緊張と哀愁を今に伝えます。また温泉地としても名高く、インカ時代から利用されてきた「インカ温泉」では、高地の澄んだ空気とともに心身をゆったりと癒すことが可能。文化と歴史、そして自然が穏やかに響きあう街です。

＜現地旅行会社直伝！おすすめポイント！＞

■古代の水路と奇岩群で知られる近郊の「クンベマヨ遺跡」も必見。■地元のマーケットでは特産のチーズやハーブ、工芸品を購入できる。

◆現地旅行会社厳選！ペルー北部をディープに堪能するおすすめプラン

太平洋沿岸の古代文明からアンデスの高地、そしてインカの聖地へ。このプランは、ペルーという国がもつ多層の歴史と文化を、ひとつの流れとして体験できる贅沢な旅です。北部では、モチェやシカンといった古代文明が残した壁画や黄金細工が迫真の息づかいを見せ、砂漠と海が交わる大地に独自の世界観が立ち現れます。山岳地帯へ進むと、カハマルカの静謐な空気とインカ帝国の残影が旅の色合いを深め、太古から続く暮らしと自然の調和がそっと心に触れます。そして南部では、聖なる谷やクスコで石組みの技術と宗教観に触れ、インカ文明が築いた宇宙観と生活文化が豊かな奥行きをもって立ち上がります。文明の興亡、自然の力、そして人々の営みが折り重なったペルーの本質を、多方向から丁寧に味わえるのがこの旅の醍醐味です。

＜モデルプラン詳細＞

◆現地旅行会社がオーダーメイドのペルー旅行をお手伝い！

https://www.oooh.jp/itinerary/ja/2464368ade0e7369bdca

こんにちは、そしてペルーへようこそ！ 私はソニア、ペルー旅行の素晴らしい計画をお手伝いします。絶景を巡りたい方も、文化的なハイライトを楽しみたい方も、現地ならではのユニークな体験を求めている方も・・・ご希望にぴったりの旅になるよう、スムーズに進めてまいります。 一緒にペルーの魅力を発見できることを楽しみにしています！

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント① 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント② 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント③ 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント④ 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。