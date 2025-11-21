運気が上がる「小さな習慣」を積み重ねよう『神様からのサインを読み解くと、幸運の扉が開いていく 「見えない世界」からのメッセージの意味がわかる本』著者笛野はすなが電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１０月２８日に『神様からのサインを読み解くと、幸運の扉が開いていく 「見えない世界」からのメッセージの意味がわかる本』著者笛野はすなが、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『神様からのサインを読み解くと、幸運の扉が開いていく 「見えない世界」からのメッセージの意味がわかる本』著者笛野はすな
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3K9imPf
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4pGdjFh
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313600
◎「見えない世界」からのメッセージの意味がわかる本
・美しく舞う蝶を、たびたび目にする……
・青い空に伸びていく、飛行機雲が見えた……
・突然、フローラルの香りがしてきた……
・お守りの水晶に、傷がついてしまった……
・昔の友人から、急に連絡があった……
・いつも偏頭痛に悩まされる……
日常の中で起きている、
「少し不思議な現象」を、あなたは見逃していないでしょうか。
神様はそんな現象を通して、あなたに
応援や警告などの大切なメッセージを伝えようとしているのです。
神様とビジョンを通して会話する、
スピリチュアル・リーディングの能力に目覚めた著者が、
神様からのサインを読み解くヒントを教えてくれます。
さあ、幸運の扉を開いていきましょう！
すべての物事に、ふさわしいタイミングがある！
お金が足りない、やりたいことがトントン拍子に進まないのは、
「もう少し待ちなさい」というサインです。
しかるべきタイミングで、神様は実現へと仕向けてくれるのです。
「見えない世界」からのメッセージの意味がわかる本。
■目次
●第１章 神様が送ってくれている「サイン」に、気づいていますか？
・その偶然は、神様からの貴重なメッセージ
・あなたは神様と、「宿命」という約束をして生まれてきた
ほか
●第２章 スピリチュアル・リーディングの力に目覚めよう
・リーディングなら自分の目で真実を確認できる
・リーディングの結果が９割の確率で当たっていく
ほか
●第３章 病気やケガに隠された、メッセージの意味を読み解く
・神様からのメッセージは、体の症状からも読み解ける
・ひざの不調は、「他人と向き合えていない」ことを示す
ほか
●第４章 あなたを守ってくれる、神様とつながるには？
・神様の厳しい忠告が、あなたを成長させてくれる
・神社参拝は、神様との大事なコミュニケーション
ほか
●第５章 運気が上がる「小さな習慣」を積み重ねよう
・自分から動いて、小さな喜びを集める
・お金は他人に喜んでもらうために使う
ほか
●第６章 パワーストーンとラッキー・アイテムを味方につけよう
・石にも、それぞれ固有のパワーがある
・水晶は、乱れた波長を整えてくれる
ほか
■著者 笛野はすな（フエノハスナ）
スピリチュアルカウンセラー。アスナ株式会社代表取締役。
一般社団法人国際カウンセラー協会理事長。慶応義塾大学卒業。
四十一歳で三人目の末子を出産後、
突如、独自スタイルのスピリチュアル・リーディングに目覚め、カウンセリングを開始。
これまでの相談者数はのべ二〇〇〇人以上にのぼり、
２０１１年に立ち上げたリーディングや呼吸法を教えるスクールの受講生はのべ二五〇人以上。
