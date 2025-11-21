こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
解体予定の建物を訓練の場として提供し、防災訓練を実施コスモスイニシアと牛込消防署との協働で地域防災力強化を目指す
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗、以下「コスモスイニシア」）は、2025年10月21日および23日に、東京都新宿区東榎町にて牛込消防署と協力し、防災訓練を実施しました。本訓練は、東榎町の解体予定建物を消防署に提供し、災害時の救助活動を想定した「破壊訓練」を中心に行われ、実践的な防災対応力の強化を目的としました。
■ 訓練の実施概要
https://digitalpr.jp/table_img/2493/123113/123113_web_1.png
■ 成果と今後の展望
消防関係者からは「非常に訓練しやすい環境であった」、「有意義であった」との評価をいただきました。当社は今後も、解体予定建物の有効活用を通じて、地域防災活動を支援してまいります。
■ 訓練当日の様子
■ 感謝状授与
本取り組みに対し、2025年11月11日、牛込消防署より当社に感謝状授与の場が設けられました。当社は今後も地域防災力向上に向けた協力を継続してまいります。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/11/ngc_kaitai/
以 上
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
