【緊急告知】2025年クリスマスケーキ「無料プレゼント」キャンペーン実施!! 同時に予約受付もスタート！

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」では、2025年版クリスマスケーキ全7種の予約受付を開始いたしました。さらに、Instagram限定で《クリスマスケーキ・プレゼントキャンペーン》も同時開催！フォローするだけでどなたでも参加可能です。ぜひお気軽にご参加ください。

今年もクリスマス感たっぷりの、かわいいデザインのケーキがたくさん出来上がりました♪

毎年、老若男女問わず喜ばれるかわいいデザインはもちろん、長年地元の皆様に愛されてきた味わいこそが人気の秘密です。当店のクリスマスケーキは、真っ白で軽やかなピュアクリームを贅沢に使用した特別なケーキ。きめ細やかな特製スポンジと、ミルキーでなめらかな口どけのクリームが絶妙に重なり、口に入れた瞬間にスッと溶ける、冬だけのとっておきの味わいです。

見た目も味もこだわり抜いた一品で、今年のクリスマスをより一層楽しくお過ごしいただけますように。皆さまの素敵なクリスマスを願いながら、ひとつひとつ心を込めてお作りしています。ぜひご家族や大切な方と一緒に、たいようのケーキで年に一度の楽しいひとときをお楽しみくださいね。

■クリスマスケーキ予約受付- 販売店舗：お菓子のたいよう 実店舗全店- 予約方法：店頭・お電話にて承り中。お近くの店舗までお問い合わせください- 製造予約〆切：2025年12月15日（月）■Instagram限定クリスマスケーキ・プレゼントキャンペーン- お菓子のたいよう公式アカウント：@okashi_taiyo(https://www.instagram.com/okashi_taiyo/)- 応募締切：11月30日（日）23:59プレゼント応募はこちら :https://www.instagram.com/p/DREdNeQCX4T/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

◯ 生クリームデコレーション

生クリームの旨みを“一番おいしい形“にしたケーキ

きめ細かく、しっとり・ふんわりと焼き上げたスポンジに、思わず頬がゆるむほど“とろける”なめらかさの生クリームをたっぷりまとわせた、極上の「生クリームデコレーション」。

使用しているのは、世界のトップシェフが認めた純生クリーム、九州産「PURE CREAM 35」。

九州のクリームは乳味の厚み・コク・香りすべてが別格とされるほど濃厚で、ミルクの旨みがしっかり感じられるのが特徴です。そこへ、キルシュワッサー（さくらんぼを原料にした蒸留酒）を当店独自のバランスで合わせることで、後味は驚くほどすっきりに。濃厚なのに重たさがなく、ひと口ごとにミルクの風味がふわりと広がる、計算し尽くされた味わいです。

「たいようは生クリームが違う」と言われ続けてきた、当店が誇る本当においしい生クリーム。

そのなめらかさが、きめ細かく焼き上げたしっとり・ふんわりスポンジと重なることで、思わず「もう一口、もう一口」と手が伸びてしまう至福の美味しさを生み出しています。

さらに、噛んだ瞬間にあふれるジューシーな果汁と、きゅっと広がる甘酸っぱさが魅力の千葉県産いちごをたっぷりとトッピング。濃厚な生クリームとフレッシュないちごが見事に響き合い、たいようのこだわりが詰まった特別なクリスマスケーキが完成しました。

まさに、生クリームのおいしさを心ゆくまで堪能できる、特別なデコレーションケーキです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/95_1_a0f5c6e074e9841c9937d6ea976687c4.jpg?v=202511211059 ]

◯ 生チョコデコレーション

チョコの深みといちごの鮮烈、“二つの主役“が出会ったケーキ

厳選したチョコレートを贅沢に使用した、チョコクリームたっぷりの「生チョコデコレーション」。

ふんわり軽やかにとろける口どけの中で、奥深いチョコレートのコクがじんわり広がる、上品で贅沢な味わいです。きめ細かくしっとりと焼き上げたスポンジとの相性も絶妙で、口に運ぶたびに至福のひとときが広がります。

そこに合わせたのは、糖度が高く香り豊かで、果肉がしっかりした千葉県産いちご。

噛んだ瞬間にあふれるジューシーな果汁と、きゅっと広がる甘酸っぱさが、濃厚なチョコレートのコクを一層美しく引き立てます。甘さに偏らず、洗練されたバランスで整えた、子どもも大人も楽しめる特別なケーキに仕上げました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/95_2_fb9ea4c7a8147078f1de25cc171d0868.jpg?v=202511211059 ]

◯ 苺のティアラ

【限定100台】

宝石のように気高く煌めく、人気No.1“クリスマスケーキの女王“

宝石をイメージして仕立てた、「ティアラ」の名にふさわしい、気品あふれるクリスマスケーキの女王。千葉県産の新鮮なとちおとめを、“これでもか！”と乗せられるだけ乗せて山盛りにし、ブルーベリーをアクセントに添えた、とびきり華やかで美しい、特別感あふれるタルトです。

地元千葉の肥沃な土壌と、太陽の光をたっぷり浴びて育ったとちおとめは、甘みと酸味のバランスが絶妙で、口に入れた瞬間に広がるジューシーな果汁が自慢。しっかりとした果肉の食感と爽やかな香り、後味に残る甘酸っぱさが、濃厚なカスタードやサクサクのタルト生地と重なり、何層にも広がる豊かな味わいを演出。見た目の鮮やかな赤色も目を引く、贅沢極まる一品です。

土台には、バターと高級アーモンドプードルをふんだんに使い、サクサクに焼き上げたシェフこだわりの“極上”タルト生地を採用。さらにシュクレの中に忍ばせたフランボワーズソースが、どこを食べてもベリーの華やかな香りと甘酸っぱさを広げ、口いっぱいに満足感を届けます。

ティアラのオーナメントを飾った姿はまさに女王の貫録。毎年どのケーキよりも早く予約が埋まる、人気No.1の特別なクリスマスケーキです。ぜひ予約はお早めに、お急ぎください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/95_3_04ec8e8e0092efdaafda5ae215f76325.jpg?v=202511211059 ]

◯ ハーフ&ハーフ

【限定60台】

可愛さも味わいも2倍！黄桃ショート×濃厚チョコフォレノアの“夢の共演“

「かわいい！」の声が止まらない！二つの味が一度に楽しめる、贅沢欲張りケーキ「ハーフ&ハーフ」。黄桃をたっぷり挟んだショートケーキと、チョコスポンジにチョコクリームを重ねたフォレノアの、豪華な味わいを楽しめるクリスマスケーキが登場！

特にフォレノアは通常の1.5倍量のチョコレートを入れた特製チョコレートクリームで、口に入れた瞬間に広がる濃厚なコクは、チョコ好きには“絶対“食べて欲しい逸品。チョコレートの苦みを抑えているので、子どもも大人もペロリと楽しめます。

さらに、甘くフルーティなバナナムースで作られた愛らしいクマさんと、小さなサンタさんがクリスマス気分を爆上げ♪クマさんの耳はパリッと香ばしいチョコで仕上げ、見た目はもちろん、食べても楽しいサプライズがたっぷり詰まった、まさに“食べるたび笑顔になる”夢の仕掛け満載です。

イチゴ・バナナ・桃など彩り豊かなフルーツがたっぷりで、見た目も味も楽しさいっぱい！一口食べるたび、思わず笑顔になる家族みんなで盛り上がるスペシャルケーキです。

お子様は一目惚れ必至！

「苺のティアラ」に次ぐ大人気のケーキですので、予約はぜひお早めに。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/95_4_a845c115f624f55060670676c1ad012a.jpg?v=202511211059 ]

◯ スペシャルモンブラン

【限定80台】

クリスマス限定！“国産和栗の最高峰”熊本県産和栗ペーストの贅沢モンブラン

熊本県産の和栗ペーストを使用した「スペシャルモンブラン」。

熊本県産の和栗ペーストはこのクリスマスケーキのためだけに仕立てた、特別な味わい。まさに、この時期だけしか味わえない特別なモンブランです。

熊本県産の厳選された国産和栗は、栗本来の濃厚な甘みとほくほくとした食感が魅力。

昼夜の寒暖差が大きい環境でじっくりと育つため、香りが高く、上品な甘みが際立ちます。濃厚で深みのある味わいは、まさに“国産和栗の最高峰”。特別なスイーツにふさわしい、贅沢な素材です。

この和栗を丁寧にペーストに仕上げることで、栗好きにはたまらない豊かな香りと深いコクが口いっぱいに広がり、一口ごとに幸せが重なっていく逸品へと生まれ変わります。

栗のおいしさの決め手は、なんと言っても“香り”と“コク”。

中心には、ふんわり焼き上げたスポンジと、渋皮栗入りの生クリームをたっぷりと使用。デコレーションにも香り豊かな渋皮栗をあしらい、栗の魅力を余すことなく楽しめる仕上がりです。

栗本来の香ばしさを最大限に引き出すため、熊本県産和栗ペーストだけでなく、外皮をむき渋皮を残したまま丁寧に煮た渋皮栗も贅沢に使用。手間ひまを惜しまないこだわりが詰まった、特別な逸品に仕上げました。こうして完成した、クリスマス限定のモンブランは、見た目も味わいも格別です。

見た目はキュートでも、ラム酒がほのかに香る、大人も楽しめるクリスマス限定の一品です。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/95_5_eba0dcf051cd505ac212d4488699e5d6.jpg?v=202511211059 ]

◯ クリスマスレアチーズ

【限定60台】

職人歴35年のパティシェが編み出した、”濃厚さっぱり”チーズ感

まるで雪景色のように真っ白でふんわりとした生クリームが、濃厚なクリームチーズと甘酸っぱいフランボワーズをやさしく包み込みました。

外側をふんわりと包む生クリームは、口に入れた瞬間にほどけ、濃厚なクリームチーズと絶妙に溶け合います。クリームチーズは濃厚なチーズ感が際立ち、チーズ好きなら思わず歓喜するコク深さ。濃厚なミルキー感を存分に楽しめるのに、後味は驚くほどさっぱり。その秘密は、オリジナルブレンドで加えたオレンジジュースによる爽やかな酸味。さらに、ふわふわに泡立てたイタリアンメレンゲで軽やかさを加えることで、濃厚ながらも重くならず、口の中でふんわりとほどける絶妙な食感に。他では味わえない、濃厚さとさっぱり感のバランスが完璧に調和した、唯一無二のチーズケーキです。

中に忍ばせたスポンジは、きめ細かくしっとりと焼き上げ、甘さを控えめにすることで、フランボワーズの甘酸っぱい果汁と見事に調和。フランボワーズはソースではなくブロークンタイプを使用しているため、果肉のつぶつぶとした食感をしっかり楽しめ、食べるたびにフルーティなアクセントが広がります。酸味とコク、甘みの絶妙なハーモニーが口いっぱいに広がる、贅沢な味わいです。

味わいだけでなく見た目も華やかに。ホワイトチョコレートでできた雪の結晶が華やかに飾られ、聖なる夜のテーブルを一層美しく彩る、クリスマスにぴったりの特別なスイーツです。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/95_6_8de50b6dcde9d1ee340b65e8ab7ec70d.jpg?v=202511211059 ]

◯ ブッシュ・ド・ノエル

【限定60台】

2025年の最新作！パティシエ”イチオシ”のクリスマスケーキ

パティシエ・スタッフ全員が太鼓判！

「こんなに美味しいと思わなかった…！」そう店長がうなった、2025年の自信作「キャラメルりんごのブッシュ・ド・ノエル」。

表面にはコク深いキャラメルクリームをまとわせ、その中には香り高くなめらかなバニラムース。さらに中心には、ほろ苦くとろけるカラメルムースを忍ばせた、ひと口ごとに“甘み・香り・ほろ苦さ”が何層にも押し寄せる贅沢仕立てです。ほろ苦さの奥に広がる深い甘みがクセになり、大人はもちろん、お子さまもつい夢中になる“止まらない美味しさ”に仕上げました。

そして、このケーキをさらに格上げするのが、たいよう自慢の自家製キャラメルでキャラメリゼしたりんご。甘酸っぱく、シャキッとした歯ざわりが、まろやかなムースの中で鮮やかなアクセントに。土台にはアーモンドの豊かな風味が広がるジョコンドを合わせ、キャラメルりんごのコクとの相性は文句なしの最高マリアージュに。仕上げには、パティシエオリジナルのチョコレートオーナメントを豪華にあしらい、見た目も味わいも“クリスマスだけの特別感”をたっぷりまとわせました。

香り・食感・甘みとほろ苦さ、すべてが絶妙に重なり合う、「たいよう」が誇る最高のブッシュ・ド・ノエルが完成いたしました。

今年、ぜひ一度味わっていただきたい、イチオシのクリスマスケーキです。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/95_7_f47c44a18a69d443b78f2cd116560fde.jpg?v=202511211059 ]

【Instagram限定】X'mas Cakeプレゼントキャンペーン実施中!!

プレゼント対象ケーキ3種

◯ 生クリームデコレーション

◯ ハーフ&ハーフ

◯ ブッシュ・ド・ノエル

＼＼ Instagram限定★プレゼントキャンペーン ／／

日頃よりたいようのInstagramをご覧いただいているフォロワーの皆さまへの感謝を込めて、《クリスマスケーキ・プレゼントキャンペーン》を開催しております!! ご参加いただいた方の中から抽選で3名様に、プレゼント対象ケーキ3種の中から「お好きなケーキ」1つをプレゼント！

【参加方法】

１. Instagramアカウント @okashi_taiyo(https://www.instagram.com/okashi_taiyo/) をフォロー

２. この投稿(https://www.instagram.com/p/DREdNeQCX4T/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)に いいね！

３. 欲しいケーキを コメント

この3ステップで応募完了です！

【応募締切】11月30日（日）23:59

【当選発表】12月1日（月）

※当選者の方へDMでご連絡いたします。

（ご当選された方は、希望日時と希望店舗をご連絡ください）

※非公開アカウントの方はDMが届きませんのでご注意ください。

【お渡し方法】

※商品は店頭でのお渡しとなります（発送不可）

※お受け取り期間：12月20日～12月25日限定

フォロワー様ならどなたでもご参加可能です！

この機会に、たいようのクリスマスケーキを体験してみませんか？

甘くて華やかなケーキで、今年の冬をちょっぴり特別に。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております♪

抽選で選ばれる、あの瞬間のドキドキもお楽しみに！

プレゼント応募はこちら :https://www.instagram.com/p/DREdNeQCX4T/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou(https://www.youtube.com/@okashi_taiyou)

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com