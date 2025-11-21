ハーバーシティ(Harbour City)と香港ディズニーランドリゾート(Hong Kong Disneyland Resort)、香港ビクトリアハーバーで「マジカル・クリスマス」を開催





香港、2025年11月20日/PRNewswire/ -- 香港で最も人気のある2つの観光地が協力し、特別なフェスティブ体験を創り上げました。香港を代表するショッピングモールハーバーシティ(Harbour City)と香港ディズニーランドリゾート(Hong Kong Disneyland Resort)（HKDL）は、「マジカルクリスマス@ハーバーシティ(Magical Christmas @ Harbour City)」を開催し、このクリスマスシーズンにHKDLの祝祭ムードをビクトリアハーバーのウォーターフロントおよびモール内へと広げます。地元および世界中のディズニーファンを喜びと驚きに満ちた世界へと誘います。



ミッキーマウスとミニーマウスが『Magical Christmas @ハーバーシティ』の点灯式に参加し、9メートルのマジカルクリスマスツリーのもとに数百人が集まり、楽しいクリスマスの雰囲気を楽しみました。



2025年11月12日から2026年1月4日まで、ミッキー＆フレンズ、ダッフィー＆フレンズ、そして人気の「ワールド・オブ・フローズン」をテーマにした5つの魅力的なフォトスポットが、ビクトリアハーバーの美しいウォーターフロントとモール内に登場します。ディズニーファンに忘れられないホリデー体験を提供します。

中心となるのは、オーシャンターミナル前広場にそびえる高さ9メートルの「マジカル・クリスマスツリー」です。クラシックなグリーンの枝に、黄金のミッキー型オーナメントと鮮やかなライトがあしらわれたこの巨大なツリーは、ビクトリアハーバーを背景にした絶好のフォトスポットとなっています。さらに、サンタミッキーやサンタグーフィーなどの人気ディズニーフレンズが、インタラクティブ動画を通じて心温まるホリデーメッセージを届け、祝祭ムードを一層盛り上げます。

もうひとつの見どころは、香港ディズニーランド史上最大のパレードに登場するミッキー＆フレンズのフロートに着想を得た、全長10メートルの華やかな「フレンドタスティック(Friendtastic)!」パレードテーマのインスタレーションです。ミッキー＆フレンズのフィギュアは、パレード限定の衣装を身にまとい、楽器を演奏しながら楽しいパフォーマンスを披露します。カラフルなステージデザインには、香港の象徴であるハイビスカスのモチーフ装飾が施され、ディズニーの魔法に地元文化の要素が加えられています。



香港ディズニーランド史上最大のパレードにインスパイアされた「フレンドタスティック！」パレードをテーマにしたインスタレーションで、フェスティブなエネルギーを感じましょう。ミッキーと仲間たちのフィギュアは、鮮やかなパレード衣装をまとっています。



祝祭の旅は、HKDLにある世界初かつ最大のフローズンテーマランドに着想を得た「ワールド・オブ・フローズン」テーマのインスタレーションで続きます。このインスタレーションでは、アナとエルサが祝祭の準備をする様子が描かれ、オラフは小さなプレゼントでデコレーションに忙しくしており、アレンデールのホリデーの雰囲気を皆に届けます。冬の衣装をまとったぬいぐるみで装飾された、居心地の良い「ダッフィー＆フレンズ クリスマスハウス」テーマのエリアでは、来場者が写真を撮ったり、思い出を作ったりすることができます。

この華やかな装飾により、「マジカルクリスマス@ハーバーシティ(Magical Christmas @ Harbour City)」は、香港でのホリデーシーズンの祝祭を楽しむ究極のスポットとなることを約束します。

魅力的な「ワールド・オブ・フローズン」テーマのインスタレーションへ足を踏み入れてください。これは、香港ディズニーランドにある世界初かつ最大の『アナと雪の女王』テーマランドにインスパイアされています。





「ダッフィー＆フレンズ クリスマスハウス」テーマのゾーンでは、冬の衣装を着たぬいぐるみキャラクターとともに、温かいホリデーの雰囲気を楽しめます。



（日本語リリース：クライアント提供）

