「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、永遠のライバル「はたけカカシ」と「マイト・ガイ」の2人が主人公となって、知られざる日常の1ページが描かれたオリジナルストーリーを楽しめる『NARUTO-ナルト-』×ドラマチック謎解きゲーム最新作、特別任務第26弾『イチャイチャタクティクス捜索』編を2025年12月20日（土）～2026年6月28日（日）の期間限定で開催いたします。今回、本イベントに合わせた「NARUTO＆BORUTO 忍里」内、「ラーメン一楽」での限定メニュー情報が解禁となりました！今回はガイの好物であるカレーにちなんだ「カレーラーメン」と、カカシのクリアボトル付き「抹茶ミルク」がセットになった特別メニューをイベント期間中限定で販売いたします。2人の熱い友情を感じながら、心も身体も温まるコラボメニューをお楽しみいただけます。また、購入特典には、本イベント限定デザインのオリジナルコースターもプレゼントいたします。 木ノ葉隠れの里の“永遠のライバル”が繰り広げる謎解きゲームとともに、コラボフードも満喫してください！

■「NARUTO＆BORUTO 忍里」ラーメン一楽 特別任務コラボフード 「イチャイチャタクティクス捜索」編

場所：ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 ラーメン一楽内容：期間限定開催の特別任務第26弾「イチャイチャタクティクス捜索編」とのコラボフードが販売決定！！購入特典として、特別任務「イチャイチャタクティクス捜索」編のオリジナルコースターをプレゼント！料金：コラボフードセット（カレーラーメン、カカシのドリンク）3,400円※料金は全て税込み※特別任務の体験は別途料金が必要です。HP：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ