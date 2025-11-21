【万平ホテル】ホテルの温もりを詰めた、20個限定の特別ハンパー「万平ホテルプレミアムギフトハンパーXmas2025」予約開始

予約期間：2025年11月21日（金）〜

受け取り期間:2025年12月19日(金)〜12月25日(木)













万平ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2025年11月21日（金）より、計14点のグッズを詰め合わせた数量限定「万平ホテルプレミアムギフトハンパーXmas2025」の予約受付を開始いたします。

本商品は、FEILER（フェイラー）とのコラボレーションによるオリジナルハンカチ第3弾をはじめ、当ホテルのクリスマス限定商品や定番商品を詰め合わせた特別なクリスマスギフトハンパーです。バスケットの中には、クッキー缶などの人気のスイーツ、当ホテルで長年愛されている特製ビーフシチューやカレー、フルーツジャムのほか、ステーショナリーなど多彩なアイテムをセット。ホテルで過ごすひとときのような温もりを、ご自宅でもお楽しみいただける内容です。大切な方への贈り物にはもちろん、ご自宅で過ごす特別なクリスマスのひとときにもぴったりです。

20個限定の特別なクリスマスギフトハンパー。伝統と温もりが詰まった当ホテルからの贈り物を、ぜひお手に取ってお楽しみください。

■「万平ホテルプレミアムギフトハンパーXmas2025」について

FEILER（フェイラー）コラボハンカチ第3弾を含む計14点を詰め合わせた、20個限定の「万平ホテルプレミアムギフトハンパーXmas2025」。人気のスイーツやステーショナリーなどを詰め合わせ、贈り物やご自宅で過ごすクリスマスを華やかに彩る、ギフトに仕上げました。

【万平ホテルプレミアムギフトハンパーXmas2025の中身】

・FEILER （フェイラー）コラボレーション・オリジナルハンカチ新作

・万平ホテルプレミアムクッキー缶 クリスマスエディション2025

・くるみのビターキャラメルサンド （クリスマス限定パッケージ）

・紅茶［オリジナルブレンド］ （クリスマス限定パッケージ）

・フルーツケーキ「伝統」3カット入







・コーヒー2種

・特製ビーフシチュー≪メインダイニングレシピ≫

・特製ビーフカレー≪メインダイニングレシピ≫

・いちじくチョコレート

・信州りんごジャム

・メッセージカード浅間・ブール・ド・ネージュ2種

・メープルシュガーラスク

・ミニバウム2種

「万平ホテルプレミアムギフトハンパーXmas2025」概要

・予約期間：（東京マリオットホテル受け取り）2025年11月21日(金)〜12月15日（月）

　　　　　 （万平ホテル受け取り）2025年11月21日（金）〜12月24日（水）

・受け取り期間：2025年12月19日（金）〜12月25日（木）

・受け取り場所：万平ホテルショップまたは東京マリオットホテル Pastry & Bakery GGCo.（東京都品川区北品川4-7-36）

・料金： 50,000円（税込）

※数量限定になりますので、売り切れ次第、販売終了とさせていただきます。

※受け取りの時間指定も承っております。詳しくは下記、【詳細・お問い合わせ】のオンラインURLよりご確認ください。

※配送も承っております。詳しくはお問い合わせください。

【詳細・お問い合わせ】

・電話：0267-42-1234　

・オンライン：https://www.mampei.co.jp/news/1004/



