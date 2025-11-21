株式会社サーブ(店舗名：からだあいかん 本社：福井県鯖江市 代表取締役：木原 峰範)は、「薬に頼り過ぎない健康」をコンセプトに、食の栄養の力で体を内側から整える天然ドリンク「養生サジー」(900ml / 5,800円 税込)を、2025年12月4日(木)に発売いたします。





【発売の背景：「薬屋発の自然食品屋」が目指す、病気にならない体づくり】

「からだあいかん」は、長年地域のお客様の健康を見つめてきた中で、病気になってから薬に頼るのではなく、日々の食生活から強い体をつくることの重要性を痛感してきました。

薬屋発の自然食品屋として、私たちが本当に自信を持っておすすめできる、「薬に頼り過ぎない健康」を実現するための商品を生み出したい。この強い想いから、「養生サジー」は誕生しました。





サジーの持つ素晴らしい力を、すべての方に美味しく、毎日欠かさず摂り入れていただきたい。そのために甘味料や他のジュースなどを加えるのではなく、特殊製法によって酸味、えぐみを抑え、美容成分を強化するシードオイルも配合した100％有機JAS認定のサジーにこだわりました。

「養生サジー」が、皆様の「カラダの健康をサポートする力」を底上げし、いきいきと美しく健康に過ごすためのお手伝いができることを心より願っております。

近年、医療費の増加やストレス社会において、私たちはつい薬に頼りがちになりますが、本当に必要なのは「未病」の段階から体の健康をサポートする力を鍛えること。「養生サジー」は、この理念に基づき、「薬食同源」の考えを体現するために開発された、日々の養生をサポートする天然の栄養ドリンクです。

【新商品「養生サジー」有機JAS認定商品の特長】

「養生サジー」有機JAS認定商品は、200種類以上の栄養素を凝縮した「サジー」の持つ圧倒的な力を、安心で美味しく、美容と健康に嬉しい形で提供するために、製法、成分に徹底的にこだわりました。





特長(1)：マンゴージュースのような「飲みやすさ」を実現

今、注目されているスーパーフードのサジーは栄養価が高い反面、非常に強い酸味とえぐみがあり、飲みにくいという課題がありました。「養生サジー」は、果実丸ごとを特殊製法で絞り、さらに貴重なシードオイル(種子の油)を加えることで、この課題を解決しました。酸味が軽減され、えぐみがなくなったことでマンゴージュースのような濃厚でフルーティーな味わいにより、ストレートで毎日手間なく美味しく飲み続けられます。





特長(2)：美容と健康に欠かせないオメガ脂肪酸がたっぷり

果実の果肉だけでなくシードオイル(種子の油)を配合しているため、肌の潤いやハリに不可欠なオメガ3(α-リノレン酸)や、若々しさの維持をサポートするオメガ7(パルミトレイン酸)などの美容成分が豊富に含まれています。日々の体調管理だけでなく、体の内側から輝く力のサポートにも役立ちます。





特長(3)：薬屋が厳選した、圧倒的な栄養価の凝縮

「からだあいかん」の専門家の知見に基づき、高品質なサジーを厳選。豊富なビタミン、アミノ酸、ミネラル、鉄分、ポリフェノールなどの栄養素が、日々の体調を整え、「薬に頼り過ぎない」強い体づくりの基礎をつくります。









【新発売記念】実感と安心をサポートする初回限定キャンペーン

「養生サジー」の力を多くの方に試して頂きたいという想いから、初回限定で以下のキャンペーンを実施いたします。

【特典内容】

半額キャンペーン ：初回お一人様(1世帯)3本まで、通常価格の半額でご購入頂けます

全額返金保証 ：万が一、お体に合わなかった場合は、全額返金保証いたします。

新発売記念プレゼント：お洒落に美味しく飲めるオリジナルショットグラスをプレゼント。

定期購入特典 ：からだあいかん本店の定期購買に新規お申込みされた方は、通常価格の20％割引、初回分は30％割引になります。









【商品概要】

商品名 ：養生サジー(有機JAS認定)

内容量 ：900ml

価格 ：5,800円(税込)

発売日 ：2025年12月4日(木)

販売場所：からだあいかん本店 https://karada-ican.jp

からだあいかん楽天店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/aikanhonpo

からだあいかんヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/aikanhonpo

からだあいかんAmazon店 https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A0%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%8B%E3%82%93/page/646D7D1F-3474-408F-89C3-B85529F86261

からだあいかん直営店 福井県鯖江市新横江1丁目514









株式会社からだあいかんについて

株式会社からだあいかんは、「薬屋発の自然食品屋」として、薬に頼り過ぎない社会を目指し、自然の力と食の栄養を活かした健康食品の開発・提供を行っています。









【会社概要】

社名 ： 株式会社サーブ(店舗名からだあいかん)

所在地 ： 福井県鯖江市新横江1丁目514

代表者 ： 木原 峰範

設立 ： 1995年5月26日

資本金 ： 1,640万円

事業内容： 医薬品、化粧品、自然食品の販売、カフェの営業

URL ： https://www.32com.com