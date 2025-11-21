¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¡¦²ÃÅì»Ô¤Ç¡È»³ÅÄ¶Ó¤ÎÅÚ¡É¤ò»È¤¦Æ«·ÝÂÎ¸³¤¬ÄÌÇ¯³«ºÅ¡¡¼òÊÆÆÃAÃÏ¶è¡Ö½©ÄÅ¡×¤Ç¡Ö¤°¤¤¤Î¤ß¡×À©ºî
¿ÀÉ±¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Èø¿¿¡¢ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©²ÃÅì»Ô¤ÎÅì¾ò½©ÄÅÍÒ¤Ç¡¢¼òÊÆ¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤Î»ºÃÏ¡¦ÆÃAÃÏ¶è¤ÎÅÚ¤È³¥¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¤°¤¤¤Î¤ßºî¤êÂÎ¸³¡×¤òÄÌÇ¯¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¼òÊÆ»ºÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ç¼ò´ï¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢³«ºÅÆü¤Î4ÆüÁ°¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ¾ðÊó¡ä
³«ºÅÆü¡§ÄÌÇ¯¡Ê²ÐÍËÆüÄêµÙ¡Ë
³«»Ï»þ´Ö¡§¡Ê1¡Ë10:00～ ¡Ê2¡Ë14:00～
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó2»þ´Ö
³«ºÅÃÏ¡§Åì¾ò½©ÄÅÍÒ¡ÊÊ¼¸Ë¸©²ÃÅì»Ô½©ÄÅ2001-175¡Ë
Äê°÷¡§5Ì¾
ÎÁ¶â¡§
Âç¿Í¡Ê20ºÐ°Ê¾å¡Ë¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®¿Í¡Ê¹â¹»À¸～20ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈÎÇä¡¦¿½¹þ¾ðÊó¡Û
¢¦ ÂÎ¸³¾Ò²ðµ»ö¡Ê¸ø¼°¡Ë
https://local-prime.com/event/yamadanishiki-pottery/
¢¦ ÂÎ¸³¿½¹þ¥Úー¥¸¡Ê¸ø¼°¡Ë
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/77116085-7b3a-5ebc-89e2-8569d89f4f6a?lng=ja
¡¦¿½¹þÄùÀÚ¡§³«ºÅÆü¤Î4ÆüÁ° 17:00
¡¦¿½¹þÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334943&id=bodyimage1¡Û
¢£ÇØ·Ê
Ê¼¸Ë¸©¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¼òÊÆ¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤ÎºÇÂç»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â²ÃÅì»Ô¡Ö½©ÄÅ¡×¤ÏÆÃAÃÏ¶è¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¼Á¤Î¹â¤¤»³ÅÄ¶Ó¤ÎºÏÇÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ¶Ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Åì¾ò½©ÄÅÍÒ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂÎ¸³³µÍ×
ËÜÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¶Ó¤ò°é¤Æ¤ëÅÄÊà¤ÎÅÚ¤È¡¢°ð¤ï¤é¤ò¾Æ¤¤¤¿³¥¤Ç¤Ä¤¯¤ëîØÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ò´ï¡Ê¤°¤¤¤Î¤ß¡Ë¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¡Ê20ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Ï¤°¤¤¤Î¤ß1ÅÀ¡¢¾®¿Í¡Ê20ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤Ï¤°¤¤¤Î¤ß¤Þ¤¿¤Ï»®¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¾ÆÀ®¸å¤ËÌó1¤«·î°Ê¹ß¤ÇÍ¹Á÷¤Þ¤¿¤Ï¸½ÃÏ¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÇ´ÅÚÀ®·Á¤«¤é»Å¾å¤²¹©Äø¤Þ¤Ç¤òÂÎ¸³¤·¡¢»³ÅÄ¶Ó¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼ò´ïÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤Ï¾¯¿Í¿ôÀ©¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°À®¸å¤Ï¡¢½©ÄÅ¤ÎÅÚ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ò´ï¤Ç»³ÅÄ¶Ó¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÌ£¤ï¤¦¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¹¤¬¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ´ë²è¤òÄÌ¤¸¡¢¼òÊÆ»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î²ÃÅì»Ô¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âLocalprime¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤ä¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚLocalprime¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿ÀÉ±¥Ð¥¹ÃÏ°è»ö¶È¿ä¿Ê²Ý¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿Í¤ä¥â¥Î¤òÈ¯·¡¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡ÖLocalprime¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤ä¥Ä¥¢ー¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»ÜÃæ¡£¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Ê¼¸Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Õ¤ì¡¢Æü¾ï¤ò¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤¹¤ëÈ¯¸«¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Localprime¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://local-prime.com/
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿ÀÉ±¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Localprime»öÌ³¶É
TEL¡§090-5886-9588 ¢¨Ê¿Æü9:00-18:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡§µÙ¶È¡Ë
MAIL¡§chiikijigyou@shinkibus.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¿ÀÉ±¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã³«ºÅ¾ðÊó¡ä
³«ºÅÆü¡§ÄÌÇ¯¡Ê²ÐÍËÆüÄêµÙ¡Ë
³«»Ï»þ´Ö¡§¡Ê1¡Ë10:00～ ¡Ê2¡Ë14:00～
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó2»þ´Ö
³«ºÅÃÏ¡§Åì¾ò½©ÄÅÍÒ¡ÊÊ¼¸Ë¸©²ÃÅì»Ô½©ÄÅ2001-175¡Ë
Äê°÷¡§5Ì¾
ÎÁ¶â¡§
Âç¿Í¡Ê20ºÐ°Ê¾å¡Ë¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®¿Í¡Ê¹â¹»À¸～20ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈÎÇä¡¦¿½¹þ¾ðÊó¡Û
¢¦ ÂÎ¸³¾Ò²ðµ»ö¡Ê¸ø¼°¡Ë
https://local-prime.com/event/yamadanishiki-pottery/
¢¦ ÂÎ¸³¿½¹þ¥Úー¥¸¡Ê¸ø¼°¡Ë
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/77116085-7b3a-5ebc-89e2-8569d89f4f6a?lng=ja
¡¦¿½¹þÄùÀÚ¡§³«ºÅÆü¤Î4ÆüÁ° 17:00
¡¦¿½¹þÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334943&id=bodyimage1¡Û
¢£ÇØ·Ê
Ê¼¸Ë¸©¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¼òÊÆ¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤ÎºÇÂç»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â²ÃÅì»Ô¡Ö½©ÄÅ¡×¤ÏÆÃAÃÏ¶è¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¼Á¤Î¹â¤¤»³ÅÄ¶Ó¤ÎºÏÇÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ¶Ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Åì¾ò½©ÄÅÍÒ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂÎ¸³³µÍ×
ËÜÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¶Ó¤ò°é¤Æ¤ëÅÄÊà¤ÎÅÚ¤È¡¢°ð¤ï¤é¤ò¾Æ¤¤¤¿³¥¤Ç¤Ä¤¯¤ëîØÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ò´ï¡Ê¤°¤¤¤Î¤ß¡Ë¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¡Ê20ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Ï¤°¤¤¤Î¤ß1ÅÀ¡¢¾®¿Í¡Ê20ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤Ï¤°¤¤¤Î¤ß¤Þ¤¿¤Ï»®¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¾ÆÀ®¸å¤ËÌó1¤«·î°Ê¹ß¤ÇÍ¹Á÷¤Þ¤¿¤Ï¸½ÃÏ¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÇ´ÅÚÀ®·Á¤«¤é»Å¾å¤²¹©Äø¤Þ¤Ç¤òÂÎ¸³¤·¡¢»³ÅÄ¶Ó¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼ò´ïÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤Ï¾¯¿Í¿ôÀ©¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°À®¸å¤Ï¡¢½©ÄÅ¤ÎÅÚ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ò´ï¤Ç»³ÅÄ¶Ó¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÌ£¤ï¤¦¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¹¤¬¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ´ë²è¤òÄÌ¤¸¡¢¼òÊÆ»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î²ÃÅì»Ô¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âLocalprime¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤ä¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚLocalprime¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿ÀÉ±¥Ð¥¹ÃÏ°è»ö¶È¿ä¿Ê²Ý¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿Í¤ä¥â¥Î¤òÈ¯·¡¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡ÖLocalprime¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤ä¥Ä¥¢ー¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»ÜÃæ¡£¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Ê¼¸Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Õ¤ì¡¢Æü¾ï¤ò¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤¹¤ëÈ¯¸«¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Localprime¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://local-prime.com/
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿ÀÉ±¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Localprime»öÌ³¶É
TEL¡§090-5886-9588 ¢¨Ê¿Æü9:00-18:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡§µÙ¶È¡Ë
MAIL¡§chiikijigyou@shinkibus.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¿ÀÉ±¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø