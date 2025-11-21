株式会社大阪エース、ナチュラルスキンケアブランド「石鹸工房COCOON」創業20周年を記念し、4週連続で限定商品を発売

株式会社大阪エース

2025年11月20日、大阪府摂津市 - 株式会社大阪エース（本社：大阪府摂津市、代表取締役：小川佳美）は、同社が運営するナチュラルスキンケアブランド「石鹸工房COCOON／コクーン」が2025年12月18日に創業20周年を迎えることを発表しました。これを記念し、お客様への感謝を込めて、2025年11月27日（木）より4週連続で限定商品および復刻アイテムを発売いたします。

20年の歩みと感謝を込めたスペシャルアイテム

スタッフとCOCOON店舗前にて

2005年、代表の小川が思春期の娘の肌悩みをきっかけに手作り石けんを製造したことから始まった「石鹸工房COCOON」は、「肌に必要なものだけを」という哲学のもと、一貫して手作り石けんを中心としたスキンケアアイテムを提供してまいりました。2022年からは食品製造業にも事業を拡大し、体の外側からだけでなく、内側から美しさを育むインナーケア商品の開発にも注力。「内外からのケアが健やかな肌を支える」という信念に基づき、商品開発を続けています。この度の20周年記念企画では、これまでの歩みとお客様への深い感謝を形にした、特別なアイテムをご用意しました。

第1弾：アンサー ハンド&ネイルオイル発売日: 2025年11月27日（木）

価格: 無香料 2,530円（税込）

フローラルブーケの香り 2,750円（税込）

「美容液レベルの手肌ケア」をコンセプトに、エイジングケア成分として知られる「プラセンタ」と「バクチオール」を贅沢に配合しました。軽やかな使用感で、乾燥しがちな手肌に潤いとハリを与え、ふっくらとした状態へと導きます。お客様からの熱いご要望にお応えして誕生した、ブランドならではのオイルタイプのハンドケアアイテムです。

第2弾：カメレオン パフュームバーム発売日: 2025年12月4日（木）

価格: 各2,200円（税込）人気の「カメレオンソープ」シリーズの香りを、手軽に楽しめる練り香水タイプのフレグランスバームとして製品化しました。指先でさっと塗るだけで、ふんわりと優しい香りが広がります。気分やシーンに合わせて選べる、ローズ、グリーンティー、アプリコット、ホワイトアンバーの4種類の香りをご用意しております。

第3弾：アンサー ザクロ&ノニエキス（葛乳酸菌入り）発売日: 2025年12月11日（木）

価格: 8包入り 3,456円（税込）実店舗限定でご好評をいただいているインナーケア商品「ザクロエキス」と「ノニエキス」を、20周年を機に特別なブレンドで一つにしました。さらに、和漢植物として知られる葛由来の乳酸菌を加え、まさに“飲む美容液”とも言える、これまでにない贅沢なインナーケア商品へと進化させました。疲れを感じたときや、肌のハリが気になるときにおすすめです。

第4弾：復刻ソープ（数量限定）発売日: 2025年12月18日（木）

価格: 5,500円（税込）ブランドの原点である第1号の石鹸を、20年ぶりに復刻発売いたします。当時のレシピはそのままに、原料を高品質なオーガニック素材にアップグレード。6ヶ月という長い時間をかけてじっくりと熟成させたこの石鹸は、まろやかでクリーミーな泡立ちが特徴で、洗顔後とは思えないほどのしっとりとした潤いを肌にもたらします。「石鹸工房COCOON」の20年の歩みを象徴する、特別なアイテムです。

石鹸工房COCOONについて

2005年12月18日、思春期ニキビに悩む娘のために母親が手作りした一個の石鹸から「石鹸工房COCOON」は始まりました。「石鹸ひとつで、肌は変わる」という創業者の実感と感動を、より多くの方に届けたいという想いから誕生したブランドです。現在では石鹸にとどまらず、スキンケアアイテムやインナーケア商品など、心と体を軽やかにするウェルネスコスメを幅広く展開しています。

【会社概要】

ブランドサイト：（石鹸工房COCOON）https://cocoon-soap.com

企業サイト： （株式会社大阪エース）https://osakaace.com

担当者：相田（そうだ）

電話番号：072-636-8201

Email：info@osakaace.com