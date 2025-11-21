宇宙観光市場は、軌道体験が次世代航空宇宙旅行を再構築する中、驚異的な年平均成長率（CAGR）34.0％を原動力に、2033年までに65億米ドル規模へと急成長すると予測されている

宇宙観光市場は、軌道体験が次世代航空宇宙旅行を再構築する中、驚異的な年平均成長率（CAGR）34.0％を原動力に、2033年までに65億米ドル規模へと急成長すると予測されている