【2031年に1,288億米ドルへ成長、CAGR18.2％】世界のモバイルマッピング市場レポート：デジタル地理空間革命を支える最新動向と将来性
世界のモバイルマッピング市場は、急速に進行するデジタルトランスフォーメーションと位置情報サービスの高度化を背景に、今後も力強い成長を続ける領域として注目されています。市場規模は2022年の286億米ドルから2031年には1,288億米ドルに達すると予測されており、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）18.2％という非常に高い成長が見込まれています。この力強い拡大の核となっているのが、クラウドベースGIS、AIによる画像解析、LiDARセンサーの高精度化など、地理空間技術の進化です。
モバイルマッピングとは、移動車両に搭載したGNSS（全地球航法衛星システム）、レーダー、カメラ、レーザー、LiDARなどの多様なリモートセンシング機器で地理空間情報をリアルタイムで収集し、統合的に解析する技術プラットフォームを指します。これらのセンサーとタイムシンクが取れたナビゲーションシステムをソフトウェアと組み合わせることで、高精度の三次元マップ生成が可能となり、道路管理、スマートシティ、インフラ監視、安全保障、災害対策など幅広い分野で活用が進んでいます。
デジタルインフラ需要の拡大が牽引する市場成長背景
市場の成長を最も後押ししているのは、世界的な人口集中と都市化に伴う“デジタルインフラ需要の高まり”です。スマートシティ構想の急伸、都市交通の高度化、公共インフラのデジタルツイン化など、都市全体をデジタルで管理するためのデータ需要が爆発的に増加しています。モバイルマッピングは従来の航空測量や手動調査よりも迅速で高精度なデータ収集が可能なため、自治体やインフラ企業が積極的に導入しています。
特に近年は、道路インフラの維持管理における老朽化対策が世界的な課題となっており、ひび割れ検知や路面変位の自動解析を行うAI統合型モバイルマッピングが高いニーズを獲得しています。また、5G展開に向けた基地局配置や光ファイバー敷設においても、正確な地理空間データが不可欠であり、市場需要をさらに押し上げています。
AI・LiDAR技術の進化が生む新たな価値
モバイルマッピングの市場拡大は、AI技術とLiDARセンサーの進化によって加速しています。AIを活用することで、膨大な地理空間データから道路標識の自動認識、交通量カウント、障害物検出、路面損傷分類などが瞬時に行われ、従来よりも高度な分析と効率化が可能になりました。
一方、LiDAR技術は取得データの解像度および測定距離の向上により、広域かつ精密な3Dモデル生成を可能にし、建築・土木分野や自動運転車両の地図制作に不可欠な存在となっています。特に自動運転レベル4・5の実現に向けてHDマップ（高精細地図）の需要が拡大していることも、市場の長期的成長に大きく寄与しています。
幅広い用途で拡大する市場需要
モバイルマッピングは、地理情報を必要とする幅広い産業に浸透しつつあります。代表的な用途としては以下のような分野が挙げられます。
自動運転・ADASの高精度マッピング：自動車メーカーや地図プロバイダーによる高精度地図生成が進展
インフラ点検・建設管理：道路・橋梁・鉄道の保守点検作業の自動化
災害対策・リスク分析：洪水リスク評価、地形分析の高度化
不動産・都市計画：3D都市モデルによる設計・都市再開発の高度化
