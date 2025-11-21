冬のキャンピングカーレンタルが最大50％OFF 2025年12月1日～2026年1月10日限定で 5日以上の冬旅が断然お得!
日本最大級のキャンピングカーのレンタル事業「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下JAPANC.R.C.）https://japan-crc.com/」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定誠）は、2025年12月1日（月）～2026年1月10日（土）の内、5日間以上のキャンピングカーの利用者を対象にレンタル料金が最大50％OFFになる「冬期特別割キャンペーン」を実施致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334910&id=bodyimage1】
■帰省をはじめ、ウィンターシーズンの旅行に！ ペット連れでも快適なキャンピングカーがオススメ！
冬期期間は帰省をはじめとした旅行にうってつけの季節です。ただ、いざ旅行に行こうと思っても、「ペットをどうするか」・「渋滞が心配」といった心配も多くの方を悩ませる問題です。そんなお悩みを解決し、家族・友達全員が快適に過ごせるのがキャンピングカーでの旅です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334910&id=bodyimage2】
・ペットも家族の一員、快適な旅を！
宿泊施設や移動手段が制限されることが多いペット連れの旅行もキャンピングカーならば心配ご無用です。車内は広々としているため、ペットもリラックスして過ごすことができます。お気に入りのおもちゃをはじめとした、使い慣れた物を持ち込めば、普段と変わらない環境で旅を楽しむことができます。
・渋滞も気にならない自由な旅
帰省には渋滞がつきもの。お子様連れの場合、渋滞によりお子様の機嫌が悪くなってしまうこともしばしば。また、予定していた時間にホテルに辿り着けない…といったことも多く散見されます。
しかしキャンピングカーならば、渋滞を避けた時間帯に運転をしたり、宿泊場所も移動先で自由に選べるので、計画に縛られることなく、様々な場所に訪れることができます。
「この場所が素敵だから、ここに泊まりたい！」、とか、「もう1泊しちゃおう！」と臨機応変に対応できるのもキャンピングカーならではの醍醐味です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334910&id=bodyimage3】
・年末年始をはじめとした特別な時間をキャンピングカーで！
キャンピングカーならば、年越しや初日の出を見られる絶景スポットに宿泊することも可能です。更に、自炊ができるキッチンや快適なリビングスペースが整っているので、ご家族・お友達・ペットと一緒に特別な時間を過ごすことができます。ホテルや旅館だと、周りの部屋が騒がしいと気になってしまいますが、キャンピングカーなら自分たちの空間で過ごすことができます。また、実家に帰省したにも関わらず、もう自身の部屋がない場合でも、キャンピングカーならば自分のスペースをしっかりと確保できます。この機会にキャンピングカーで素敵な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334910&id=bodyimage4】
【キャンペーン名】
冬期特別割
【キャンペーン内容】
2025年12月1日（月）～2026年1月10日（土）の期間内に5日間（120時間）以上ご利用でレンタル料金20%OFF
※長期でご利用の場合、下記のような割引となります。
通常長期割引 冬期特別割 計
3日間（72時間）以上 5%＋20%＝25%
5日間（120時間）以上 10%＋20%＝30%
10日間（240時間）以上 20%＋20%＝40%
