日本のバイオ分析検査サービス市場は、バイオ医薬品、細胞・遺伝子治療の研究開発の急速な拡大により、2032年までに2億300万米ドルに拡大すると予測されています。

日本のバイオ分析検査サービス市場は、バイオ医薬品、細胞・遺伝子治療の研究開発の急速な拡大により、2032年までに2億300万米ドルに拡大すると予測されています。