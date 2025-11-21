Windows版『模範六法 2026 令和8年版』を新発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334876&id=bodyimage1】
ロゴヴィスタ株式会社は、新作として、Windows（メディアレスパッケージ／ダウンロード）版『模範六法 2026 令和8年版』を、2025年12月12日（金）より発売いたします。
100年余の歴史を誇る、伝統と信頼の判例付き法令集
『模範六法 2026 令和8年版』は、1921年の創刊以来、学習と実務に役立つ判例付き法令集として多くの読者に支持されている書籍版「模範六法 2026 令和8年版」のWindows版です。収録法令375件。重要法令には判例要旨を収録。豊富な検索方法によって目的の法令・条数を瞬時に見つけだすことができます。また、カタカナの条文をひらがなに変換する、日本国憲法を英文版と比較する、といったことも可能です。
※内容は2025年9月1日現在のものです。
※「模範六法2026」は、株式会社 三省堂の刊行物です。
●刑事訴訟法（IT化）、区分所有法、中小受託事業者支払遅延等防止法（旧下請法）ほか大改正を収録
●譲渡担保法、政治資金監視委員会設置法、新収録！
●重要法令には判例要旨を収録
●収録法令375件
●LogoVista辞典ブラウザ搭載
●携帯電子辞書より優れた機能
・マーカーとグループ化機能でさらに使いやすく！
・MS Officeや一太郎へ辞典検索機能をアドイン
・面倒な入力は不要、ドラッグ＆ドロップ、ホットキー操作で簡単に検索
・しおりやメモを使って自分用の辞典にカスタマイズ
・オンラインアップデートにより、常に最新のソフト環境で利用可能
・LogoVista ニュース機能で新着情報を紹介
詳細はこちら
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDSD04260
■製品ラインナップ
●Windows（メディアレスパッケージ）版
希望小売価格 ： 7,260円（税込）／6,600円（税抜）
●Windows（ダウンロード）版
希望小売価格 ： 6,534円（税込）／5,940円（税抜）
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
