Windows、iOS/macOS、Android版『最新 地学事典』を新発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334871&id=bodyimage1】
ロゴヴィスタ株式会社は、Windows、iOS/macOS、Android版『最新 地学事典』を、11月21日（金）に発売いたしました。
地球科学の最新の成果を取り入れた28年ぶりの改訂版
『最新 地学事典』は、新規増補項目約3,000、修正項目4,000、総項目数約22,000。
環境問題、地震や噴火の事前予知など、ここ30年の研究成果を反映した最新地学事典です。
私たちの生活に密着した環境問題や、自然災害（台風・水害、地震・火山噴火など）、地下資源（油田、金属など）、また応用地質（基礎地盤、地下水、災害などの調査・研究・応用）に関する用語を第一線の研究者が解説しています。
■製品ラインナップ
●Windowsダウンロード版「最新 地学事典」
希望小売価格 ： 44,000円（税込）／40,000円（税抜）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDHB03010
●iOS/macOS版「最新 地学事典」
ストア販売価格：35,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/18.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
●Android版「最新 地学事典」
ストア販売価格：35,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/android/product/s/16.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
ロゴヴィスタ株式会社は、Windows、iOS/macOS、Android版『最新 地学事典』を、11月21日（金）に発売いたしました。
地球科学の最新の成果を取り入れた28年ぶりの改訂版
『最新 地学事典』は、新規増補項目約3,000、修正項目4,000、総項目数約22,000。
環境問題、地震や噴火の事前予知など、ここ30年の研究成果を反映した最新地学事典です。
私たちの生活に密着した環境問題や、自然災害（台風・水害、地震・火山噴火など）、地下資源（油田、金属など）、また応用地質（基礎地盤、地下水、災害などの調査・研究・応用）に関する用語を第一線の研究者が解説しています。
■製品ラインナップ
●Windowsダウンロード版「最新 地学事典」
希望小売価格 ： 44,000円（税込）／40,000円（税抜）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDHB03010
●iOS/macOS版「最新 地学事典」
ストア販売価格：35,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/18.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
●Android版「最新 地学事典」
ストア販売価格：35,800円（税込）
詳細は下記を御覧ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/android/product/s/16.html
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
プレスリリース詳細へ