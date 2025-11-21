GIGABYTE、直販サイトで対象のノートPCを購入するとゲーミングモニターを特別価格で提供する年末年始キャンペーン実施
2025年11月21日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、2025年11月22日～2026年1月12日の期間、GIGABYTE直販サイト「GIGABYTEストア【公式】」において対象のノートPCをご購入いただいた方に、ゲーミングモニターを特別価格で提供する年末年始バンドルキャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンの対象ノートPC製品は、AORUS MASTER 18シリーズ、AORUS MASTER 16シリーズ、AORUS ELITE 16シリーズ、GIGABYTE GAMING A16シリーズおよびGIGABYTE AERO X16シリーズです。ノートPCおよびセット販売対象ゲーミングモニターの組み合わせと、特別提供価格は以下のとおりです。
セット販売対象の27型有機ELゲーミングモニター「MO27Q28G OLED」は、第四世代のWOLEDパネルを採用し、ピーク輝度1500nit、DCI-P3 99.5％という高輝度・広色域を実現。解像度は2560×1440ピクセル（QHD）、リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03ms、VESA DisplayHDR True Black 500規格に対応しています。
27型IPS液晶ゲーミングモニター「M27Q2 QD」は、量子ドット技術を採用しており、有機ELに匹敵する鮮やかな色彩と広い色域（DCI-P3 99％、sRGB 150％）を実現。解像度は2560×1440ピクセル（QHD）、リフレッシュレート200Hz、応答速度1ms、視野角は上下・左右とも178°、VESA DisplayHDR True Black 400規格に対応しています。
24.5型IPS液晶ゲーミングモニター「G25F2」は、解像度1920×1080ピクセルのフルHD表示に対応した製品です。リフレッシュレート200Hz、応答速度1ms、sRGB 120％、視野角は上下・左右とも178°、HDR 10規格に対応しています。
ノートPCおよびゲーミングモニターのそれぞれの製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【GIGABYTEストア】
https://storejp.gigabyte.com/
【製品情報】
AORUS MASTER 18 AM8H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-MASTER-18-AM8H
AORUS MASTER 16 AM6H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-MASTER-16-AM6H
AORUS ELITE 16 AE6H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-ELITE-16-AE6H
GIGABYTE GAMING A16 GA6H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA6H
GIGABYTE GAMING A16 GA63H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA63H
GIGABYTE AERO X16 EG61H; Copilot+ PC
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-AERO-X16-EG61H
MO27Q28G OLED Gaming Monitor
https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/MO27Q28G
M27Q2 QD Gaming Monitor
https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/M27Q2-QD
G25F2 Gaming Monitor
https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/G25F2
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
