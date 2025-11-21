LambdaTest、2025 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for AI-Augmented Software Testing ToolsにおいてChallengerとしての認定を獲得





ビジョンの完全性と実行能力に基づく評価

ノイダ（インド）およびサンフランシスコ（米国）, 2025年11月20日 /PRNewswire/ -- AIエージェント型品質エンジニアリング・プラットフォーム大手のLambdaTestは、Gartner社による初の「2025 Gartner® Magic Quadrant™ for AI-Augmented Software Testing Tools」において、「Challenger」として認定されました。本調査レポートの無料コピーはこちらから入手いただけます。

開発者ワークフローにおけるAIエージェントの普及に伴い、LambdaTestが新たに発売したエージェント間テストプラットフォームは、会話フローの精度および意図認識からトーンの一貫性や複雑な推論に至るまで、組織がAIエージェントを試験および検証する方法を再定義するものです。AIアプリケーションが高度化するなか、日進月歩の製品における的確な評価は従来のテスト手法では容易ではないため、LambdaTest社の革新は、この著しいギャップを埋めるものです。

LambdaTestのAIエージェント対応テスト・クラウドはこの革新に基づいて構築されており、品質エンジニアリングチームがインテリジェントな自動化とオーケストレーションを通じてテスト・ライフサイクルを加速することを可能にします。AI駆動型のテストの作成、管理、実行によって品質プロセス全体におけるより迅速なフィードバックループ、卓越したテスト精度、効率性向上が可能となり、組織による大規模な完璧なデジタル体験の提供を支援します。また、MCPサーバを提供することでAIアシスタントをLambdaTestプラットフォームとシームレスに統合できるようになり、問題の優先順位付けやトラブルシューティングの時間を大幅に削減します。MCPサーバと併用することで、ユーザーはHyperExecute、自動化クラウド、アクセシビリティテストクラウド、およびビジュアルテスト・クラウド全体のテストを実行および拡張できます。

組織がAI強化型ソフトウェアテストにおける協業とサービス品質をますます重視するなか、LambdaTestは迅速なサポートおよびシームレスなサービス提供に焦点を当て、顧客第一のアプローチを推進し続けています。

LambdaTestの最高経営責任者兼共同創業者であるAsad Khan氏は、「品質エンジニアリングはかつてない速さで進化し続けており、その変革の中心にAIがあります。今回、当社が「2025 Gartner® Magic Quadrant™ for AI-Augmented Software Testing Tools」において「Challenger」としての認定を獲得したことは、AIネイティブの革新性をスピード、拡張性、そして卓越したデジタル体験を提供する確信と組み合わせることで、チームが品質エンジニアリングに取り組む方法を再定義していくという当社の取り組みを裏付けるものだと考えています」と述べています。

LambdaTestのAIネイティブ品質エンジニアリング・プラットフォームの詳細については、 https://www.lambdatest.com/をご覧ください。

『Gartner Magic Quadrant for AI-Augmented Software Testing Tools』Joachim Herschman、Sushant Singhal, Ross Power, C.A.Swan著、2025年10月6日。

GARTNERは、Gartner, Inc.およびその関連会社の米国および国際的な登録商標およびサービスマークです。GARTNERは、Gartner, Inc.およびその関連会社の登録商標であり許可を得て使用されています。無断転載を禁じます。

Gartnerは、そのリサーチ出版物に記載するいかなるベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、またテクノロジーのユーザーに、最高の格付けまたはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerの調査出版物は、Gartnerの調査機関の意見で構成されており、事実の表明として解釈されるべきではありません。Gartnerは本調査に関して、商品のいかなる保証または特定の目的に対する適合性など、明示または黙示を問わず、一切の保証を行わないものとします。

LambdaTestについて

LambdaTestは、チームがインテリジェントかつスマートにテストし、より迅速に出荷できるようにする生成AI搭載の品質エンジニアリング・プラットフォームです。拡張性を重視して構築されており、10,000台以上の実際のデバイスと3,000以上のブラウザーを備えたフルスタックのテスト・クラウドを提供します。

AIネイティブのテスト管理、MCPサーバ、エージェントベースの自動化を備えたLambdaTestは、Selenium、Appium、Playwright、およびすべての主要なフレームワークをサポートします。HyperExecuteやKaneAIなどのAIエージェントは、AIとクラウドのパワーをソフトウェア・テスト・ワークフローに導入し、120以上の統合によるシームレスな自動テストを可能にします。

LambdaTestエージェントは、テストの計画と作成から自動化、インフラストラクチャ、実行、RCA、レポート作成まで、SDLC全体にわたってテスト・プロセスを後押しします。

詳細については、https://lambdatest.comをご覧ください。

ロゴ： https://mma.prnasia.com/media2/1721228/5632148/Lambda_Test_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

