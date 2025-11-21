The LYCRA Company（以下、ライクラ社と呼ぶ）、中国における 世界最大規模のスパンデックス生産施設のグランドオープンを発表

米国デラウェア州ウィルミントン、2025年11月20日 /PRNewswire/ --アパレル及びパーソナルケア業界向けの革新的かつ持続可能な繊維ソリューションのグローバルリーダーであるライクラ社は、本日、中国・寧夏回族自治区の銀川における最大規模のスパンデックス生産施設、ライクラ® ファイバー（銀山）工場の正式稼働を発表しました。この節目は、中国市場への継続的な投資を示すものであり、スマート製造の高度化を進めながら、現地における供給および流通ネットワークの 構築に強くコミットしていることを示しています。



The LYCRA Company、中国における世界最大規模のスパンデックス生産施設のグランドオープンを発表



総投資額8億人民元超で、銀川工場は ライクラ社とYinchuan Financial Capital Investment Groupとの協働により開発されています。初期段階では本工場はスパンデックスの生産能力を3万トン増強し、年間生産額10億人民元以上を見込み、約500件の雇用を創出します。将来的には、年間生産能力は12万トンに拡大する見込みで、中国およびアジア太平洋地域における高品質スパンデックスの需要増加に対応するとともに、より迅速で柔軟なサプライチェーンソリューションの実現を可能にします。

このライクラ社の中国における2つ目の生産拠点である銀川工場は、同社の専門的なマネジメントチームとグローバルな研究開発能力を結集し、高度に自動化されたインテリジェントな生産エコシステムを構築します。銀川工場での生産は、同社の持続可能性フレームワークに沿って行われ、エネルギーの節約、排出量の削減、製造プロセスの高度化を推進し、事業成長と環境責任が密接に結びつくことを保証します。

ライクラ社のCEO、Gary Smith氏は「中国は戦略的に重要であり、世界のアパレル生産市場の50％以上を占めています。この提携により、品質スパンデックスの需要増に対応しつつ、製品ミックスをより幅広く最適化することが可能になります」と述べました。「地元当局およびすべてのパートナーの皆様のご支援とご尽力に、心より感謝申し上げます。」

The LYCRA Companyについて

アパレルおよびパーソナルケア業界向けに繊維および技術ソリューションの開発・生産を行っており、以下の主要な消費者ブランドを有しています：LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®、およびTACTEL®。米国デラウェア州ウィルミントンに本社を置いて、持続可能な製品、技術的専門知識、マーケティング支援において、世界的に高く評価されています。今日、快適さと持続的な性能を求める消費者のニーズを満たすため、独自の繊維開発により 顧客製品に付加価値をお届けしています。詳細については、 thelycracompany.com をご覧ください。

LYCRA® はThe LYCRA Companyの商標です。

（日本語リリース：クライアント提供）

