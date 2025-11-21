日本ファルコム公式ライセンス『英雄伝説ガガーブトリロジー』事前登録者数が50万人突破！豪華特典が全サーバーで解放、注目のゲームシステム紹介も大公開ーー千年の物語を完全収録、百人の英雄がここに集結！
HUNT Games Company Limitedは、2025年11月21日（金）に日本ファルコム株式会社の公式ライセンスを受けた本格王道RPG、スマートフォン向けゲーム『英雄伝説ガガーブトリロジー』の事前登録者数が50万人を突破したことを発表いたしました。
これに伴い、「英雄召喚チケット」などを含む全サーバー共通の特典が順次解放されております。さらに、公式から初期登場キャラクター情報や注目のゲームシステム紹介も公開されました。千年にわたる英雄譚が今、再び幕を開けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334890&id=bodyimage1】
[事前登録受付]
▼App Storeで予約注文 ：https://m.htgames.net/l/ZVtt
▼Google Playで事前登録 ：https://m.htgames.net/l/ZVtt
▼事前登録特設サイト ：https://m.htgames.net/l/ZVts
▼公式サイト ：https://legendofheroes-jp.hantogames.com/
▼公式X（旧Twitter）をフォロー ：https://x.com/LoHGagharv_JP
■ 『ガガーブトリロジー』最初の感動を最新技術で再現します。3つの注目ポイントを紹介――本作は原作の魅力を忠実に再現しつつ、モバイル端末でのプレイ体験に合わせて全面的な最適化を実施しており、原作が持つ独特な雰囲気と深みをスマートフォン上で完璧に表現することを目標としています。今回公開されたゲームの注目ポイントをご紹介します。
（1）千年を超えて紡がれる英雄譚、三部作の物語を完全収録
『英雄伝説ガガーブトリロジー』は、日本ファルコム史上、最も代表的な名作シリーズのひとつであり、スマートフォン版では『英雄伝説III 白き魔女』『英雄伝説IV 朱紅い雫』『英雄伝説V 海の檻歌』のストーリーを完全収録しています。プレイヤーはチャプターごとに物語を自由に切り替え、運命が交錯する壮大なドラマを体験可能。シナリオは日本ファルコムによる公式監修のもと、複数の分岐ルートが楽しめるダンジョンも追加され、往年のファンから新規プレイヤーの探索欲をそそる作品になっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334890&id=bodyimage2】
（2）総勢58名の人気キャラクターが初期登場、無料入手キャラクターも
スマートフォン版では、原作でお馴染みのキャラクターたちが一堂に会します。『白き魔女』のジュリオ、クリス、ゲルド、『朱紅い雫』のアヴィン、マイル、アイメル、そして『海の檻歌』のフォルト、ウーナ、マクベインなど、シリーズの人気英雄たちが作品の枠を超えて集います。リリース時には全58キャラクターが登場し、★3（橙）18名、★2（紫）11名、★1（青/緑）29名の構成となっています。簡単に編成を作成できるよう、ゲーム開始時には「10連召喚チケット」が全プレイヤーにプレゼントされ、初回10連では★3キャラ「エレノア」が確定入手します。さらにメインストーリーを進めることで、★2キャラ「アルチェム」や★3キャラ「アリア」なども獲得可能。
キャラクターグラフィックにおいては、高精度の立ち絵イラストとデフォルメキャラで構成。ストーリーと戦闘をシームレスに繋げ、キャラクターの魅力を残しつつ、軽快な戦闘体験を提供しています。今後のアップデートで新たな英雄も続々登場予定、多彩な戦術を立てることも可能。さあ、運命の鎖を打ち砕き、真の英雄となれ！
