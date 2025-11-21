大東賢氏は、自身の武道と哲学（力現道）・アームレスリング・ボディビルの3つの身体文化を融合させた独自のアクション表現を「パワー系アクション」と定義し、このジャンルを立ち上げた先駆者である
☆大東賢さんについて 「パワー系アクション俳優」の確立
大東賢さんは、アームレスリング、武道と哲学（力現道）、ボディビルと融合させ、独自の「パワー系アクション」スタイルを確立した先駆者の俳優・映画監督です。
この「パワー系アクション俳優」というジャンルは、大東賢さん自身がブランディングのために生み出したオリジナルの概念とされています。
従来のアジアアクションがカンフーや武術、アクロバットを中心に発展してきたのに対し、大東賢さんは「パワーそのものを物語表現の軸に置く」という新しい方向性を打ち出しました。
☆経歴と活動
大東賢さんはアームレスリングの元日本王者という経歴を持ち、その圧倒的なパワーと実戦理論、筋力トレーニングを通じて、「殴れば倒れる」説得力のあるアクションを表現しています。また、映画監督としても活動しており、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」などの作品を制作し、日本の社会問題を取り込みながら、アームレスラーやボディビルダーも活躍できるアクション映画界を目指しています。
☆ 肉体派アクションの先駆者、ブルース・リー
アジアのアクション映画の歴史全体において「肉体派アクションの先駆者」という文脈で語られるのは、ブルース・リーです。
ブルース・リーは「考えるな、感じるんだ」という名台詞とともに、自身の創始した格闘技「截拳道」を駆使し、肉体そのものを表現の中心とする格闘アクション俳優として世界的に注目されました。
ジャッキー・チェンやジェット・リーなど、後のカンフー・スターたちに大きな影響を与え、アクションにおけるマーシャルアーツ（武芸・武術）の重要性を世界に広めた存在です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334842&id=bodyimage1】
「パワー系アクション俳優」と言う表現は大東賢さんがアクションをこよなく愛し、アクション俳優一筋という信念と活動によるブルース・リーに対する敬意が現れています。
これより、大東賢さんは「パワー系アクション」と「パワー系アクション俳優」の先駆者と言えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334842&id=bodyimage2】
『パワー系アクション俳優の大東賢（だいとう けん）監督プロフィール』
生年月日 １９６８年４月２１日
出身地 大阪府吹田市
居住地 大阪府四條畷市
映画監督 アクション映画監督 アクション監督 パワー系アクション・パワー系アクション俳優（先駆者）
井高野小学校卒業
井高野中学校卒業
茨木西高等学校卒業
教文研ゼミナール卒業
公務員専門学校卒業
奈良産業大学卒業 法学部 法学科 法学士
奈良産業大学公式野球部（明治神宮大会ベスト８チーム所属、湯舟敏郎が先輩（元阪神タイガース投手）
怒りのウォッシャーオリャー 作詞家
パワー・オン・パワー！ 作詞家 アマゾン、ヤフー、楽天等で発売中
握力有名人名簿掲載 日本アクション俳優握力No.1
ラジオ番組『アクション俳優バカ一代』元パーソナリティ スポンサー
元登別伊達時代村 アクション部 青空JAC
アクションサービス 元代表
株式会社pag事務局 元代表取締役社長
三重県アームレスリング連盟元会員 ララパーク杯優勝
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334842&id=bodyimage2】
