MyJCBのログイン方法に「パスキー」導入！フィッシングと不正ログイン防止に効果的な新認証

株式会社ジェーシービー(本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、会員専用WEBサービス「MyJCB」の新しいログイン認証方法として「パスキー」を導入しました。

■MyJCBのパスキー導入について

MyJCBのログイン方法として「パスキー」を導入します。

パスキーを登録することで、パスワードを使ったログインが制限されるため、フィッシングなどによる不正ログインを防ぐことが可能です。また、ID・パスワードを入力せずに、お使いの端末で設定しているロック解除方法(生体認証やパターン認証など)を使ってログインするので操作も簡単です。

パスキーは会員専用WEBサービス「MyJCB」ならびにMyJCBアプリでもご利用可能です。パソコン・スマートフォンでパスワードを使わずに安全安心にログインができます。

■パスキーについて

「パスキー」は、パスワードを使わず本人認証を行う手段です。従来のパスワードを用いた方法に比べて、パスワードの入力がないため、フィッシング対策に有効です。また、パスキーの認証に用いる暗号鍵をネットワーク上で授受しないことから、情報傍受による不正利用を防ぐことが可能です。

＜パスキーの主なメリット＞

【不正ログイン防止に有効】

パスキーの情報は、第三者が確認できない特殊な暗号として保存されるため、不正アクセスの心配がありません。

【フィッシングサイト対策】

偽サイトなどでID・PWを入力するとフィッシングされる可能性がありますが、パスキーだとその心配がありません。

【簡単ログイン】

パスワードの入力が不要になり、生体認証などの端末ロック解除方法で簡単にログインできます。

※パスキーの詳細・対象カード等の情報はこちら

https://www.jcb.co.jp/myjcb/how-to-use/passkey/index.html

※MyJCBアプリでご利用する場合は、MyJCBアプリを3.8.0にバージョンアップが必要です。