SuperX AI、NVIDIAソリューションプロバイダーの「プリファードレベル」を獲得





シンガポール、2025年11月20日 /PRNewswire/ -- SuperX AI Technology Limited（NASDAQ：SUPX）（以下「当社」または「SuperX」）は本日、当社の過半数出資子会社であり、シンガポールを拠点としてNVIDIAパートナーネットワーク（NPN）におけるコンピュートおよびネットワーキングのソリューションプロバイダーを務めるMicroInference Pte. Ltd.（以下「MicroInference」）が、2025年11月19日にNVIDIA Corporation（以下「NVIDIA」）より書簡を受領したことを発表しました。

同書簡により、2025年11月19日付で、NPNソリューションプロバイダー・パートナープログラムにおけるMicroInferenceの以下のコンピテンシー（専門分野）に関するメンバーシップレベルが昇格したことが確認されました。

・コンピュート（Compute）： プリファードレベル（Preferred level）

・ネットワーキング（Networking）： プリファードレベル（Preferred level）

「プリファードレベル」パートナーとして、MicroInferenceは今後、より充実したプログラム特典の対象となる可能性があります。

なお、NVIDIAからのNPN昇格通知書の写しは、SEC（米国証券取引委員会）に提出されたForm 6-KのExhibit 99.1として添付されています。

SuperX AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）について

SuperX AI Technology Limited は、AIインフラストラクチャーのリーディングソリューションプロバイダーです。当社は、完全子会社のSuperX Industries Pte. Ltd. およびSuperX AI Pte. Ltd.を通じて、独自のハードウェア、高度なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを組み合わせたAIデータセンター向け製品群を提供しています。同社のサービスは、高度なソリューションの設計と計画、コスト効率の高いインフラストラクチャ製品の統合、エンドツーエンドの運用と保守を網羅しています。主力製品には、高性能 AI サーバー、800圧直流 (800VDC) ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AI クラウド、AI エージェントなどがあります。同社はシンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの導入企業など、世界中の機関顧客にサービスを提供しています。詳細については、www.superx.sg をご覧ください。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。また、当社または当社の代表者は、随時、口頭または書面により将来の見通しに関する記述を行うことがあります。これらの将来の見通しに関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づく将来の出来事に関する当社の期待や予測に基づいています。歴史的事実でない記述、特に「可能性がある」、「すべきである」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「信じる」、「計画する」、「予測する」、「潜在的な」、「希望する」といった用語やその否定形、類似の表現を使用している記述によって、将来の見通しに関する記述を特定することができます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業方針を変更する能力、新しい技術や市場の変化に対応する能力、当社の事業における競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因やその他の要因により、当社の実際の結果は、将来の見通しに関するいかなる記述とも大きく異なる可能性があります。 将来の見通しに関する記述はあくまで予測であり、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社または当社の代表者が随時行うその他の記述で述べられている将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の出来事や結果は、当社に関するリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる場合があります。当社は、不確実性や仮定、または将来の見通しに関する出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関するいかなる記述も公に更新または修正する義務を負いません。

