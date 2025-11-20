賃貸住宅仲介業において店舗数＊1・契約数＊2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社(東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒)は、2025年11月20日(木)より、全国のアパマンショップにて「新生活住まい応援キャンペーン」を開始いたします。本キャンペーンは、期間中にお部屋探しのためにご来店またはオンライン接客をご利用いただいたお客様を対象に、抽選で豪華家電が当たる期間限定企画です。





新生活準備を応援する本企画では、「新生活の質を劇的に高める」ことをテーマに、最新の豪華家電から、日々の生活を快適で豊かにする実用的なアイテムまで、幅広いラインアップをご用意しました。





【賞品ラインアップ】

●プレミアム家電：新居の暮らしを一気にグレードアップする高機能モデルを厳選

(例：iRobot「ルンバ」、Dyson「空気清浄ファンヒーター」、Anker Japan「モバイルプロジェクター」など)。

●人気家電：毎日の家事や自炊をラクにする“定番の使いやすさ”が魅力

(例：Blueair「空気清浄機」、TOSHIBA「電気圧力鍋」、SHARP「電子レンジ」、ZOJIRUSHI「炊飯器」など)。

●暮らし家電：新生活のスタートにちょうどいい実用アイテムをセレクト

(例：BRUNO「ホットプレート」「オーブントースター」、T-fal「電気ケトル」、SALONIA「ドライヤー」など)。

いずれの賞品も「お客様自身が選べる」形式となっており、幅広いライフスタイルや関心に応じ、新居で本当に使いたいアイテムを選ぶことが可能です。









■キャンペーン概要

名称 ： 新生活住まい応援キャンペーン

期間 ： 2025年11月20日(木)～2026年3月31日(火)

対象 ： 期間中、全国のアパマンショップにご来店またはオンライン接客を通じてお部屋探しをされるお客様

注意事項 ： ※1グループ1回に限ります。

※お部屋探しを目的としない場合はキャンペーンに参加いただけません。

※発送先は日本国内に限ります。

キャンペーンサイト： https://www.apamanshop.com/campaign/newlifecp2025





※本企画はAPAMAN株式会社の主催です。









※1▼賃貸住宅仲介契約数No.1

調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間 ：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施 ：株式会社東京商工リサーチ

調査期間 ：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要10社(但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る)

*海外法人は除外(但し、独立した日本法人については対象とする)





※2▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024年5月14日～5月28日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要10社

*海外法人は除外(但し、独立した日本法人については対象とする)









【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社(東京都千代田区・代表取締役社長 山崎 戒)は、EL CAMINO REA株式会社(東京都千代田区・代表取締役社長 大村 浩次)の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ(FC)事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/