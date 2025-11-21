《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー11/30(日)午前10時開催 『日本人女性の痩せ願望と女性の低体重／低栄養症候群(FUS)について』田村 好史 先生(順天堂大学大学院医学研究科スポーツ医学・スポートロジー／教授、代謝内分泌内科学／教授)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤 承正)は、2025年11月30日(日)に、田村 好史 先生(順天堂大学大学院医学研究科スポーツ医学・スポートロジー ／ 教授、代謝内分泌内科学 ／ 教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『日本人女性の痩せ願望と女性の低体重/低栄養症候群(FUS)について』を開催します。
Sunday Wellness Breeze』Season 32 Stage 3 見どころ
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『日本人女性の痩せ願望と女性の低体重/低栄養症候群(FUS)について』
田村 好史 先生 / Dr. Yoshifumi Tamura
順天堂大学大学院医学研究科スポーツ医学・スポートロジー / 教授、代謝内分泌内科学 / 教授
順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス領域 / 教授
マイウェルボディ協議会 / 代表幹事
1) FUS(女性の低体重／低栄養症候群)の内容を整理する
2) 低体重/低栄養と疾患、自覚症状の関連性を理解する
3) FUSが生まれる社会的・心理的背景について理解する
4) 今後の政策的・臨床的介入の方向性と、社会実装に向けた具体的な展望を示す
※キーワード：FUS(Female Underweight/ Undernutrition Syndrome)、低体重・低栄養、痩せ
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c7bjrFGRQq6QJ5RWCtFktA#/registration
◇講師紹介◇
《ご経歴》
(経歴)
1997年 3月 順天堂大学医学部卒業
2000年 10月 カナダ・トロント大学生理学教室(研究生)
2005年 3月 順天堂大学大学院医学研究科 博士課程修了
2007年 4月 順天堂大学医学部内科学 代謝内分泌学講座 准教授
2016年 1月 スポーツ庁 参与 (～2018年12月)
2017年 7月 順天堂大学国際教養学部 グローバルヘルスサービス領域 教授
2021年 4月 スポートロジーセンター・センター長補佐
2024年 5月 順天堂大学大学院医学研究科 スポーツ医学・スポートロジー 教授
代謝内分泌内科学 教授
(賞罰)
2006, 2009年度 日本体力医学会大会 大塚スポーツ医・科学賞
2009年度 日本体質医学会 研究奨励賞
2018年度 日本内分泌学会 研究奨励賞
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名
『Sunday Wellness Breeze』Season 32 Stage 3
■開催日時
2025年11月30日(日) 10:00～12:00
■開催形式
Zoomオンラインセミナー
■プログラム
10:00オープニング・主催者挨拶
10:20『日本人女性の痩せ願望と女性の低体重/低栄養症候群(FUS)について』
田村 好史 先生 / Dr. Yoshifumi Tamura
順天堂大学大学院医学研究科
スポーツ医学・スポートロジー / 教授、代謝内分泌内科学 / 教授
順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス領域 / 教授
マイウェルボディ協議会 / 代表幹事
12:00エンディング
■参加費
無料(配布用PDFテキストは1,500円(税込))
■対象
医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。
■定員
1,000人
■お申込み方法
下記リンクよりご登録ください。
■企画・主催
セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail： info@selista.jp
■Wellness Breeze site
https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
【会社概要】
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング