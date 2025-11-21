セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤 承正)は、2025年11月30日(日)に、田村 好史 先生(順天堂大学大学院医学研究科スポーツ医学・スポートロジー ／ 教授、代謝内分泌内科学 ／ 教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『日本人女性の痩せ願望と女性の低体重/低栄養症候群(FUS)について』を開催します。





Sunday Wellness Breeze』Season 32 Stage 3 見どころ





◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『日本人女性の痩せ願望と女性の低体重/低栄養症候群(FUS)について』

田村 好史 先生 / Dr. Yoshifumi Tamura

順天堂大学大学院医学研究科スポーツ医学・スポートロジー / 教授、代謝内分泌内科学 / 教授

順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス領域 / 教授

マイウェルボディ協議会 / 代表幹事





1) FUS(女性の低体重／低栄養症候群)の内容を整理する

2) 低体重/低栄養と疾患、自覚症状の関連性を理解する

3) FUSが生まれる社会的・心理的背景について理解する

4) 今後の政策的・臨床的介入の方向性と、社会実装に向けた具体的な展望を示す





※キーワード：FUS(Female Underweight/ Undernutrition Syndrome)、低体重・低栄養、痩せ





▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c7bjrFGRQq6QJ5RWCtFktA#/registration









◇講師紹介◇

田村 好史 先生 / Dr. Yoshifumi Tamura

順天堂大学大学院医学研究科スポーツ医学・スポートロジー / 教授、代謝内分泌内科学 / 教授

順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス領域 / 教授

マイウェルボディ協議会 / 代表幹事





《ご経歴》

(経歴)

1997年 3月 順天堂大学医学部卒業

2000年 10月 カナダ・トロント大学生理学教室(研究生)

2005年 3月 順天堂大学大学院医学研究科 博士課程修了

2007年 4月 順天堂大学医学部内科学 代謝内分泌学講座 准教授

2016年 1月 スポーツ庁 参与 (～2018年12月)

2017年 7月 順天堂大学国際教養学部 グローバルヘルスサービス領域 教授

2021年 4月 スポートロジーセンター・センター長補佐

2024年 5月 順天堂大学大学院医学研究科 スポーツ医学・スポートロジー 教授

代謝内分泌内科学 教授





(賞罰)

2006, 2009年度 日本体力医学会大会 大塚スポーツ医・科学賞

2009年度 日本体質医学会 研究奨励賞

2018年度 日本内分泌学会 研究奨励賞









◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名

『Sunday Wellness Breeze』Season 32 Stage 3

■開催日時

2025年11月30日(日) 10:00～12:00

■開催形式

Zoomオンラインセミナー

■プログラム

10:00オープニング・主催者挨拶

10:20『日本人女性の痩せ願望と女性の低体重/低栄養症候群(FUS)について』

田村 好史 先生 / Dr. Yoshifumi Tamura

順天堂大学大学院医学研究科

スポーツ医学・スポートロジー / 教授、代謝内分泌内科学 / 教授

順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス領域 / 教授

マイウェルボディ協議会 / 代表幹事

12:00エンディング

■参加費

無料(配布用PDFテキストは1,500円(税込))

■対象

医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。

■定員

1,000人

■お申込み方法

下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c7bjrFGRQq6QJ5RWCtFktA#/registration

■企画・主催

セリスタ株式会社

Tel ： 03-3863-1003

E-mail： info@selista.jp

■Wellness Breeze site

https://www.well-br.jp





是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。









【会社概要】

社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

サプリメントの開発・販売

経営コンサルティング