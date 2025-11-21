公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会(所在地：東京都千代田区、会長：池見 賢)は、レトルト食品に対する「保存料が入っている」という誤解をなくし、安心して活用してもらうことを目的に、2025年11月15日(土)～11月30日(日)の期間、公式Instagramにて「〇×クイズでレトルト食品を当てようキャンペーン」を実施します。

あわせて、育児・料理・防災などの分野で人気の4人のママインフルエンサーが、レトルト食品の“誤解と真実”をテーマに投稿を発信。





キャンペーン告知1





投稿コンテンツを楽しみながら、公式Instagramのフォロー＆いいね＆クイズへの回答で簡単に応募が可能な、レトルト食品をもっと身近に感じてもらえる参加型企画です。









■まだ根強い？「レトルト食品＝保存料入り」という思い込み

レトルト食品は、災害時の備蓄や日常の時短調理に欠かせない存在として多くの家庭に浸透しています。一方で、「保存料が入っている」「手作りより健康的でない」といった誤解も依然として根強く、安心して利用するための正しい知識が十分に浸透していません。

協会では、これまでも消費者向けの啓発活動を継続してきましたが、特にSNSを通じた情報発信の影響力が高まる中で、若年層や子育て世代にも正確な情報を届けることが求められていました。

そこで今回、インフルエンサーによるリアルな発信を通じて、「保存料を使わずに常温で長期保存できる」というレトルト食品の科学的な特長や製造工程の安心感を伝える取り組みをスタートしました。









■ママインフルエンサーによる“リアルな声”で伝えるレトルトの魅力

キャンペーンに先立ち、4名のインフルエンサーに向けて「レトルト食品のひみつ」勉強会を開催。協会の専門スタッフが、加熱殺菌技術や密封包装など、保存料を使わずに長期保存を実現する仕組みを紹介しました。

その内容をもとに、各インフルエンサーが自身のテーマや生活スタイルに合わせた投稿を展開します。





投稿をしてくださったインフルエンサーは以下の通りです。

・モチダちひろさん(@chitti_design)

フォロワー数：20.3万人 育児エッセイや日常のコミック投稿

→ https://www.instagram.com/p/DROVQgzExRA/?img_index=1





・れもんさん(@mgmg_remon)

フォロワー数：16.4万人 子どもが喜ぶ手間抜きごはん

→ https://www.instagram.com/p/DRJ8hVykcvN/?hl=ja&img_index=1





・ももさん(@momo_kids_gohan)

フォロワー数：4.8万人 料理が苦手なママでもできる幼児食・離乳食レシピ

→https://www.instagram.com/p/DRRooPzEan-/?hl=ja





・あべももこさん(@abemomo_gram)

フォロワー数：3.8万人 3児ママの防災・子育てライフハック

→ https://www.instagram.com/p/DRMhneDEuPq/?hl=ja





「保存料なしでここまでおいしい！」「非常食にもぴったり」など、リアルな感想とともに“レトルト食品のホント”を楽しく届けます。









■フォローして参加！〇×クイズで楽しく学んで当てよう

協会の公式Instagram(@jca_can)では、期間中「〇×クイズでレトルト食品を当てようキャンペーン」を開催します。

クイズは“レトルト食品に関する身近な内容”。各インフルエンサーさんの投稿にヒントが隠れています。フォロー＆いいね＆コメントするだけで参加できる簡単ステップで、正解者の中から抽選で30名様に豪華プレゼントが当たります。





キャンペーン告知2





当選賞品は、協会会員企業の人気レトルト食品詰め合わせ(3,000円相当)とオリジナルエプロンのセット。普段なかなか味わえない“プロ品質の味”が自宅で楽しめるチャンスです。





＜キャンペーン概要＞

名称 ： 〇×クイズでレトルト食品を当てようキャンペーン

期間 ： 2025年11月15日(土)～11月30日(日)

内容 ： 公式Instagramでのフォロー＋いいね＋コメントによる応募

賞品 ： レトルト食品詰め合わせ(3,000円相当)＋オリジナルエプロン

当選人数： 30名様

主催 ： 公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会

URL ： https://www.instagram.com/jca_can/?hl=ja





キャンペーン告知3





■子育て・防災・健康を支える“レトルトの正しい理解”を全国へ

協会では、今後もレトルト食品の普及啓発活動を継続し、家庭内での常備食・備蓄食としての活用にとどまらず、災害時の安心確保やフードロス削減にもつながる取り組みとして、広く社会への発信を進めていく予定です。









■会社概要

団体名 ： 公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会

所在地 ： 東京都千代田区神田東松下町10-2 翔和神田ビル3階

代表者 ： 会長 池見 賢

事業内容： 缶詰・びん詰・レトルト食品の安全性と品質向上を目的とした研究・

調査・技術開発・指導および普及啓発活動

URL ： http://jca-can.or.jp/useful/