新日本法規出版株式会社(所在地：愛知県名古屋市中区大須四丁目1番65号、代表取締役社長：河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規ＷＥＢサイト法令記事「厳格化される自転車の交通ルールと、自転車に優しい都市の必要性」を2025年11月21日に公開しました。「新日本法規ＷＥＢサイト」https://www.sn-hoki.co.jp/

執筆の背景

新日本法規ＷＥＢサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「厳格化される自転車の交通ルールと、自転車に優しい都市の必要性」

自転車は、交通ルールの試験もなく、子供から高齢者まで自由に乗ることができる環境に優しい乗り物です。しかし、電動アシスト付き自転車や高性能自転車の登場で、交通事故の加害者になる事例も増えてきました。 そこで筆者は、2024年11月1日に改正された「道路交通法」における自転車の交通違反に対する罰則や、2026年4月1日から導入される、「青切符」（交通反則通告）制度を詳しく紹介。特に、自転車の飲酒運転、酒気帯び運転、ながらスマホ運転に対する罰則や、飲酒運転行為が悪質と判断されると自動車の運転免許が停止になる、取り消しになる場合があることなど、分かりやすく解説しています。 自転車利用者にとっても歩行者にとっても安心して通行できる都市構造の確立と、社会全体の交通ルールの確立が望まれますと結んだ「厳格化される自転車の交通ルールと、自転車に優しい都市の必要性」は下記より全文お読みいただけます。執筆者日置雅晴（弁護士）「厳格化される自転車の交通ルールと、自転車に優しい都市の必要性」https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article4406309/?utm_source=press+release&utm_medium=social-network&utm_campaign=article4406309_20251121pr

